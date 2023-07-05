10 историй людей, сломавших стереотипы, на что хочется сказать: а так можно было?

Жизнь полна стереотипов, но когда люди решают идти против этого, могут добиться невероятных результатов. Делимся десятью историями о людях, которые сломали сложившиеся в обществе устои и преуспели в своих начинаниях.

"Мне 18 лет. Была утром на приёме у стоматолога. Пока лежала в кресле, начала непроизвольно засыпать, рот автоматически закрывался. Врач и её ассистентка ехидно залепетали: "Конечно, гуляете ночами напролёт или сидите в Интернете, а потом спите до обеда". Я не гуляю, а работаю, чтобы накопить на оплату универа и не обременять родителей. А засыпала, потому что это был первый и единственный выходной спустя четыре дня работы подряд с восьми утра до часу ночи. Тупые стереотипы о молодёжи", — Подслушано.

"По работе у нас есть знакомый белорус, и приехал он к нам в гости, обменяться опытом и т.д. Однажды между делом мы его спросили о шутках про картошку и белорусов. Правда ли у них так и они везде используют и держат картофель? На что он ответил, что это полная ерунда, достал из кармана картофелину и кинул пробегающей мимо собаке. Потом он признался, что эту шутку готовил всю дорогу и уже два дня ходил с картошкой в кармане", — AndrewVlz.

10 историй настоящих героев, которые сломали стереотипы. Фото © Shutterstock

"У нас в фирме работает уборщица — полная противоположность существующему стереотипу людей этой профессии! Ей 54 года, всегда в настроении, суперпозитивная, натоптали — вытерла ещё раз: "Мы ж не мухи, не летаем". Всегда поговорит с нами, пошутит. Всегда стильно одета, модная причёска, подтянута, макияж. С марта по октябрь на работу на велосипеде (хотя у нас есть служебный автобус), летом в шортах с загорелыми и стройными ногами без целлюлита. Смотришь на неё, и глаз радуется!" — Подслушано.

"Довелось как-то поработать переводчиком: одна контора решила переделать производство и пригласила на время спеца из Франции, он по-русски так себе говорит. При знакомстве он представился: "Махмуд". Внешность соответствующая. "Родился в Алжире", — продолжает. — "Рос в Лионе, учился в Лондоне, женат на русской женщине из Литвы. Живу в Люксембурге". И широко улыбнулся: "В общем, типичный француз". Интересный дядька оказался, жизнерадостный и очень интеллигентный", — Sagiro.

Как преодолеть стереотипы и добиться успеха: 10 историй вдохновения. Фото © Shutterstock

"Один раз столкнулся с транжирой. Послал на хрен. Потом жил с девушкой, с которой завели общий счёт. Скидывали 70% своих зарплат и оттуда оплачивали всё, что касалось нас обоих. Т.е. еда, коммуналка, мебель, отдых. Одежду, бензин и свои гулянки со своих 30%. Сначала показалось дичью. Потом втянулся. Это были мои самые честные отношения. Когда мы разошлись, она выслала мне половину суммы со счёта. Я был в шоке. До сих пор раз в год или в два года созваниваемся, эсэмэсками поздравляем друг друга с днями рождения и Новым годом", — 3JlblDeHb.

Невероятные истории людей, которые не боятся идти против общественных норм. Фото © Freepik

"Мой муж восемь лет не мог "созреть" до брака. Недавно поженились, живём душа в душу. На днях внезапно прильнул ко мне и говорит: "Я так тебя люблю! Думал, когда поженимся, я тебя шпынять буду, ругаться будем. Знал бы, что всё так хорошо будет, женился бы раньше". Да кто же создаёт эти дурацкие стереотипы об ужасной семейной жизни-то?!" — Подслушано.

"Знаете истории о "я просто сказал что-то о себе не в той компании"... Так вот, я во время застолья с родственниками вдруг ляпнул, что был у косметолога. Я. Парень! Ужас какой! Думаю, вы представляете, что было дальше. "Да как так! Ты что, баба? Некуда деньги тратить? Мужик должен быть мужиком!" В их воображении мужик действительно чуть лучше обезьяны, пахнет "мужИком", а то что у меня акне и я хочу избавиться от этой проблемы, никого не волнует. Лучше стрёмным, но вот эти бабские штуки не использовать. Знали бы они, что я ещё и к психологу хожу, вообще бы в психи записали", — Палата № 6.

Отправьте стереотипы куда подальше: 10 историй о том, как достигать цели. Фото © Shutterstock

"Как-то ехали с мужем на отдых. Посреди трассы увидели пожилую пару, которая ловила попутку. Решили подвезти, они были в шоке. Мол, мы и подумать не могли, что такая машина нас довезёт. Тогда были на новом "мерсе". На днях ехали через тайгу уже на внедорожнике, остановились поужинать в кафе. Заходит дальнобой, попросил у персонала таблетки от температуры. Я предложила ему свои лекарства, подошли к машине, а он мне: "На таких машинах ещё ездят добрые люди? Спасибо!" — Подслушано.

"Я читаю всегда и очень много. И не любовные романы или книги тиража Донцовой. Но никак не соответствую стереотипам, что читающие — умные, высокообразованные и с богатым слогом люди. Я тупо даже посты не могу писать в социальных сетях, хватает только на комментарии. Я не могу выразить свою мысль, даже отстоять или аргументировать её. И с грамотностью у меня так себе. Чтение для меня просто побег от реальности типа сериалов. Но вот это несоответствие очень огорчает", — Подслушано.

Самые распространённые стереотипы, и как важно бороться с ними в жизни. Фото © Freepik

"В нашем доме живёт семья — выпивающая небогатая женщина без мужа (бросил) с четырьмя детьми. Троим от 11 до 14 лет, младшей девочке года два. Именно эти дети самые вежливые, и да, они имеют самое нормальное детство без планшетов: с велосипедом, подвижными играми на улице, многочисленными друзьями, помогают матери с младшей дочкой", — Подслушано.