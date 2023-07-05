Просто ад: Допустив эти пять ошибок, вы точно устроитесь на работу, которая убьёт

В поиске работы каждый из нас стремится найти место, где сможет реализовать свой потенциал и получать удовольствие от выполнения задач. Однако в процессе трудоустройства многие совершают эти ошибки, из-за которых потом оказываются на ужасной для себя работе. Она точно не принесёт вам радости. Скорее наоборот — станет источником постоянного стресса. Поэтому рассмотрим пять таких ошибок и подскажем, как их избежать.

Ошибка 1: Не учитывать свои интересы и хобби

Когда мы ищем работу, то ориентируемся только на зарплату или престижность профессии, не учитывая свои интересы и хобби. Такой подход может привести к тому, что вы окажетесь на должности, которая не будет приносить удовольствия. Чтобы избежать этой ошибки, прежде чем начать поиск вакансий, крайне важно выделить сферы, где вам действительно бы хотелось трудиться. Это поможет не выгореть в трудовых буднях и создаст условия для карьерного роста. Ведь связать жизнь с работой, которая сочетается с увлечениями и не становится источником стресса, намного приятнее.

Ошибка 2: Не изучать компанию перед собеседованием

Избегайте этих ошибок при поиске вакансий: как найти работу своей мечты. Фото © Freepik / karlyukav

Когда мы идём на собеседование, часто сосредотачиваемся только на том, чтобы показать себя с лучшей стороны. Совершенно не обращая внимания на компанию, в которую мы собираемся устроиться. Такой подход может стать источником разочарования. Так что обязательно узнайте её историю, миссию, ценности и культуру ещё до того, как подпишете контракт о найме. Также неплохо было бы узнать, что говорят о компании другие сотрудники и клиенты. Это поможет определиться, подходит ли вам это место или нет.

Ошибка 3: Не обсуждать свои ожидания с работодателем

Часто мы ищем работу в стрессовых условиях. Из-за чего, получив предложение, с радостью его принимаем, забывая обсудить свои ожидания и требования с работодателем. В итоге спустя пару месяцев, а скорее всего и недель, вдруг приходит осознание: должность и место ну вообще не соответствуют вашим потребностям. Поэтому на начальных этапах следует обсудить график, оплату, возможности карьерного роста и другие важные моменты. Это поможет вам сделать правильный выбор и устроиться в место, которое будет полностью удовлетворять.

Ошибка 4: Не искать работу, соответствующую вашим навыкам и опыту

Конечно, всегда хочется зарплату побольше, а то, что вакансия не соответствует навыкам и опыту, — это уже дело десятое, думает большинство соискателей. Но такой подход приводит к катастрофе. Вы оказываетесь на должности, не соответствующей компетенции, и всё рабочее время проводите, чтобы в экстренном порядке понять, что вообще происходит. Есть мнение, что таким образом человек быстрее учится новому и вроде как уже через несколько месяцев он действительно будет подходить для своей вакансии... Но до этого момента ещё дожить надо — стресс может сыграть злую шутку. Поэтому не стоит врать в резюме и на собеседованиях — страдать в итоге будут все: и вы, и работодатель.

Ошибка 5: Не учитывать баланс между работой и личной жизнью

Как найти работу, которая не превратит жизнь в ад: 5 советов. Фото © Freepik / cookie_studio

Даже устроившись на, казалось бы, идеальную работу, мы всё равно рискуем выгореть в ближайшие месяцы, если не будем соблюдать баланс между трудом и личной жизнью. Поэтому заранее изучите график и часы труда, как в компании организуется отпуск. Также можно обсудить с начальством возможность гибкого расписания или удалённой работы.