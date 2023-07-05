Стендапер – спонсор ВСУ Поперечный пожаловался на сложности в США

Российский видеоблогер и стендап-комик Данила Поперечный пожаловался на тяжёлую долю в США. В своём YouTube-канале он рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в Штатах в ходе своего тура "Весёлая/жизнь".

"Я в жизни не сталкивался с тем уровнем равнодушия, который у нас был в Америке. Ты приезжаешь в Лос-Анджелес, а тебе говорят: "Да, у вас было в райдере вот это оборудование, но его, короче, нет". На вопрос "Почему?" следовал ответ: "Не нашли", — негодует шоумен во влоге.