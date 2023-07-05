Стендапер – спонсор ВСУ Поперечный пожаловался на сложности в США
Комика Поперечного вывел из себя непрофессионализм организаторов его шоу в США
Видеоблогер и стендап-комик Данила Поперечный. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
Российский видеоблогер и стендап-комик Данила Поперечный пожаловался на тяжёлую долю в США. В своём YouTube-канале он рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в Штатах в ходе своего тура "Весёлая/жизнь".
"Я в жизни не сталкивался с тем уровнем равнодушия, который у нас был в Америке. Ты приезжаешь в Лос-Анджелес, а тебе говорят: "Да, у вас было в райдере вот это оборудование, но его, короче, нет". На вопрос "Почему?" следовал ответ: "Не нашли", — негодует шоумен во влоге.
Также Поперечного вывело из себя то, что к шоу не была вовремя готова сцена, а на площадках в других городах не предоставили технический персонал и аппаратуру. Комик говорит, что первый раз в жизни ругался с организаторами прямо на сцене. Данила Поперечный признался, что очень переживал из-за этой ситуации, так как не мог дать шоу на высоком уровне.
Стендапер переехал в США с женой-блогершей Полиной Чистяковой (Попошей) и собакой в январе 2023 года. Поперечный заявлял, что это временно, но позже о планах вернуться не говорил. "Ветераны России" требовали признать его иноагентом за сбор денег для ВСУ.