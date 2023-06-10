Покинувший Россию стендапер Поперечный продал роскошную квартиру в Петербурге

Уехавший в Лос-Анджелес стендап-комик Данила Поперечный продал свою квартиру и машино-место в Санкт-Петербурге, пишет Mash. Роскошная недвижимость на пятом этаже дома в Красногвардейском районе обошлась покупателю в 35 миллионов рублей.

Стендапер переехал в США с женой-блогершей Полиной Чистяковой (Попошей) и собакой в январе 2023 года. Поперечный заявлял, что это временно, однако продажа недвижимости может говорить об обратном. При этом Mercedes GLE 2020 года всё ещё находится в его собственности.