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10 июня, 10:11

Покинувший Россию стендапер Поперечный продал роскошную квартиру в Петербурге

Mash: Уехавший в США Данила Поперечный продал свою квартиру в Санкт-Петербурге

Уехавший в Лос-Анджелес стендап-комик Данила Поперечный продал свою квартиру и машино-место в Санкт-Петербурге, пишет Mash. Роскошная недвижимость на пятом этаже дома в Красногвардейском районе обошлась покупателю в 35 миллионов рублей.

Стендапер переехал в США с женой-блогершей Полиной Чистяковой (Попошей) и собакой в январе 2023 года. Поперечный заявлял, что это временно, однако продажа недвижимости может говорить об обратном. При этом Mercedes GLE 2020 года всё ещё находится в его собственности.

Зашкварные истории: Почему стендапер Поперечный скрывает свою мать

Зашкварные истории: Почему стендапер Поперечный скрывает свою мать

Напомним, после начала спецоперации Данила Поперечный публично высказался против её проведения. Полиция проверяла комика на фейки о российских военных, а сам он утверждал, что "никоим образом не дискредитировал ВС РФ". В апреле в общественной организации "Ветераны России" потребовали признать Поперечного иноагентом за сбор денег для ВСУ.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Савостьянов

Матвей Константинов
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