Реабилитологи объяснили причину отсутствия протезов на руках Костомарова
Фигурист Роман Костомаров делится кадрами тренировок после ампутации конечностей. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / romankostomarovkrs
На руках олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, перенёсшего во время затяжной болезни ампутацию ног по колено, а также кисти правой руки и всех пальцев на левой, до сих пор нет протезов. Причина в том, что научить мозг работать руками гораздо тяжелее, чем ногами. Об этом газете "Вечерняя Москва" рассказала врач-реабилитолог Валерия Васильева.
"Нужно научить мозг работать остаточными импульсами — управлять мышцами и настраивать протез. Мышцу, которая раньше разгибала трицепс, например, теперь нужно научить работать протезом", — пояснила Васильева.
По словам другого врача-реабилитолога, Михаила Сорокина, время восстановления кистей рук зависит от того, какой функционал человек рассчитывает получить по завершении протезирования. Так, если удалось сохранить фаланги пальцев, ему подойдут и статичные протезы, имитирующие руки. Если же речь идёт об имитации механического сгибания недостающих пальцев, то тут всё индивидуально.
Медик также объяснил, что с рукой, на которой отсутствует кисть, ситуация гораздо сложнее. Он считает, что для неё потребуется роботизированный протез, способный восстановить деятельность рук. Правда, здесь могут возникнуть сложности с восстановлением плотности хватательной функции пальцев, добавил доктор.
Терапевт объяснила, почему уколы обезболивающего чуть не убили Костомарова и при чём здесь адреналин
Напомним, в начале января Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Там у него развился сепсис, после чего врачи ампутировали олимпийскому чемпиону стопы и несколько пальцев на руках. Только в конце зимы спортсмен начал выходить из комы. Последние пару недель фигурист уже делится видео с тренировками, которые проходят в протезах, и поражает не только физической формой, но и силой воли.