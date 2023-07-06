Реабилитологи объяснили причину отсутствия протезов на руках Костомарова

На руках олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, перенёсшего во время затяжной болезни ампутацию ног по колено, а также кисти правой руки и всех пальцев на левой, до сих пор нет протезов. Причина в том, что научить мозг работать руками гораздо тяжелее, чем ногами. Об этом газете "Вечерняя Москва" рассказала врач-реабилитолог Валерия Васильева.

"Нужно научить мозг работать остаточными импульсами — управлять мышцами и настраивать протез. Мышцу, которая раньше разгибала трицепс, например, теперь нужно научить работать протезом", — пояснила Васильева.

По словам другого врача-реабилитолога, Михаила Сорокина, время восстановления кистей рук зависит от того, какой функционал человек рассчитывает получить по завершении протезирования. Так, если удалось сохранить фаланги пальцев, ему подойдут и статичные протезы, имитирующие руки. Если же речь идёт об имитации механического сгибания недостающих пальцев, то тут всё индивидуально.