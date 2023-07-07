Отказавшихся от гражданства Украины россиян проверит МВД

Глава государства Владимир Путин подписал указ, который закрепляет правовое положение россиян, имеющих украинское гражданство, а также утверждает порядок взаимодействия госорганов по этому вопросу. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Кроме того, согласно указу, теперь МВД будет проверять граждан России, отказавшихся от паспорта Украины, но пользующихся правами этой страны. Так, если россияне отказываются от гражданства Незалежной, то после подачи заявления они должны воздержаться от действий, "связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины". Срок проведения проверки не может превышать двух месяцев.

Если в результате проверки факт нарушения будет доказан, то сотрудники МВД вынесут соответствующее заключение. Также указано, что россиянина или его законного представителя уведомят в течение трёх дней после принятия решения о проведении проверки.