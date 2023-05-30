Российские паспорта получили уже почти 1,5 млн жителей новых регионов
Российские паспорта с октября прошлого года получили уже около 1,5 млн жителей новых регионов РФ. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.
"С октября прошлого года российский паспорт получили почти 1,5 млн человек из новых регионов", — отметил он, открывая стратегическую сессию, посвящённую развитию новых регионов.
Мишустин подчеркнул важность того, чтобы все жители этих территорий ощущали реальные изменения в своих городах, посёлках, видели, что улицы и дома восстанавливаются, улучшаются бытовые условия, появляется возможность для получения образования и работы.
А в конце апреля президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение гражданства России. При этом оно может быть и прекращено в случае создания угрозы национальной безопасности.
ТАСС / Алексей Павлишак