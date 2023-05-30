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30 мая, 12:20

Российские паспорта получили уже почти 1,5 млн жителей новых регионов

Российские паспорта с октября прошлого года получили уже около 1,5 млн жителей новых регионов РФ. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

"С октября прошлого года российский паспорт получили почти 1,5 млн человек из новых регионов", — отметил он, открывая стратегическую сессию, посвящённую развитию новых регионов.

Мишустин подчеркнул важность того, чтобы все жители этих территорий ощущали реальные изменения в своих городах, посёлках, видели, что улицы и дома восстанавливаются, улучшаются бытовые условия, появляется возможность для получения образования и работы.

За год вдвое больше россиян стали гордиться своим гражданством

За год вдвое больше россиян стали гордиться своим гражданством

А в конце апреля президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение гражданства России. При этом оно может быть и прекращено в случае создания угрозы национальной безопасности.

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ТАСС / Алексей Павлишак

Александра Вишнякова
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