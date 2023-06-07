В России призвали запретить спортсменам и артистам иметь двойное гражданство
Политолог Ярошенко призвал запретить двойное гражданство спортсменам и артистам
Российским спортсменам и звёздам шоу-бизнеса следует запретить иметь иностранное гражданство, считает политолог Алексей Ярошенко.
В беседе с телеканалом "360" он заявил, что "так называемая компрадорская элита" добивается успеха и зарабатывает в России, но не связывает свою жизнь с родной страной. По мнению политолога, такая тенденция наблюдается среди отечественных известных спортсменов и звёзд шоу-бизнеса.
"Есть требования к чиновникам и депутатам, в соответствии с которыми нельзя иметь счета за рубежом и иностранное гражданство. То же самое необходимо применить к звёздам шоу-бизнеса, к спортсменам", — подчеркнул Ярошенко.
Он добавил, что прославленные спортсмены и деятели культуры имеют большое влияние на общество. И оно, как считает политолог, не должно исходить от элиты, для которой Россия является исключительно источником дохода.
Ранее Лайф сообщал, что российская теннисистка Варвара Грачёва завершила процесс получения гражданства Франции. По данным газеты L'Equipe, 4 июня спортсменка получила подтверждающий документ.
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