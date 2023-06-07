В России призвали запретить спортсменам и артистам иметь двойное гражданство

Российским спортсменам и звёздам шоу-бизнеса следует запретить иметь иностранное гражданство, считает политолог Алексей Ярошенко.

В беседе с телеканалом "360" он заявил, что "так называемая компрадорская элита" добивается успеха и зарабатывает в России, но не связывает свою жизнь с родной страной. По мнению политолога, такая тенденция наблюдается среди отечественных известных спортсменов и звёзд шоу-бизнеса.

"Есть требования к чиновникам и депутатам, в соответствии с которыми нельзя иметь счета за рубежом и иностранное гражданство. То же самое необходимо применить к звёздам шоу-бизнеса, к спортсменам", — подчеркнул Ярошенко.

Он добавил, что прославленные спортсмены и деятели культуры имеют большое влияние на общество. И оно, как считает политолог, не должно исходить от элиты, для которой Россия является исключительно источником дохода.