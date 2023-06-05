Дочери Тутберидзе с мужем разрешили сменить спортивное гражданство
Российским фигуристам Дэвис и Смолкину разрешили перейти в сборную Грузии
Исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) официально одобрил переход танцевального дуэта Дианы Дэвис (дочери Этери Тутберидзе) и Глеба Смолкина (мужа Дэвис) в сборную Грузии. Об этом рассказала главный тренер российской сборной по фигурному катанию Елена Чайковская.
"Они полтора года не выступали и не тренировались у нас и не будут тренироваться, поэтому денег на них мы не затратили никаких. Так что мы их отпускаем", — приводит её слова РИА "Новости".
Ранее стало известно, что дуэт Дэвис – Смолкин не примет участия на турнире в США. В прошлом сезоне пара пропустила все внутрироссийские турниры из-за проблем с документами у Смолкина. Среди достижений спортсменов — серебряная медаль чемпионата России и 14-е место на Олимпиаде-2022 в Пекине.
ТАСС / AP / Bernat Armangue