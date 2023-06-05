Регион

Уведомления отключены

5 июня, 11:09

Дочери Тутберидзе с мужем разрешили сменить спортивное гражданство

Российским фигуристам Дэвис и Смолкину разрешили перейти в сборную Грузии

Исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) официально одобрил переход танцевального дуэта Дианы Дэвис (дочери Этери Тутберидзе) и Глеба Смолкина (мужа Дэвис) в сборную Грузии. Об этом рассказала главный тренер российской сборной по фигурному катанию Елена Чайковская.

Дочери Тутберидзе и фигуристу Смолкину разрешили сменить спортивное гражданство

Дочери Тутберидзе и фигуристу Смолкину разрешили сменить спортивное гражданство

"Они полтора года не выступали и не тренировались у нас и не будут тренироваться, поэтому денег на них мы не затратили никаких. Так что мы их отпускаем", — приводит её слова РИА "Новости".

Ранее стало известно, что дуэт Дэвис – Смолкин не примет участия на турнире в США. В прошлом сезоне пара пропустила все внутрироссийские турниры из-за проблем с документами у Смолкина. Среди достижений спортсменов — серебряная медаль чемпионата России и 14-е место на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Тарасова выступила за участие Дэвис и Смолкина на ледовом шоу в США

Тарасова выступила за участие Дэвис и Смолкина на ледовом шоу в США

Обложка ©

ТАСС / AP / Bernat Armangue

Иван Косицын
  • Новости
  • Грузия
  • Фигурное катание
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров