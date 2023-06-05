Дочери Тутберидзе с мужем разрешили сменить спортивное гражданство

Исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) официально одобрил переход танцевального дуэта Дианы Дэвис (дочери Этери Тутберидзе) и Глеба Смолкина (мужа Дэвис) в сборную Грузии. Об этом рассказала главный тренер российской сборной по фигурному катанию Елена Чайковская.

"Они полтора года не выступали и не тренировались у нас и не будут тренироваться, поэтому денег на них мы не затратили никаких. Так что мы их отпускаем", — приводит её слова РИА "Новости".