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20 марта, 14:02

Тарасова выступила за участие Дэвис и Смолкина на ледовом шоу в США

<p>Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выступила за участие российских фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в ледовом шоу в США. Об этом сообщает издание "Спорт-Экспресс". Дуэт должен выступить на шоу Ice on Fire ("Лёд в огне"), которое состоится 10 июня в городе Лисбурге в штате Вирджиния.

"Почему вы за Смолкиным наблюдаете, он что, чемпион мира, Европы? Если у них есть такая возможность, они там тренируются, почему бы им там не выступать. Они что, давали честное слово там не выступать?" — отметила Тарасова.

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Никита Осипов
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