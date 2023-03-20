Тарасова выступила за участие Дэвис и Смолкина на ледовом шоу в США

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выступила за участие российских фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в ледовом шоу в США. Об этом сообщает издание "Спорт-Экспресс" . Дуэт должен выступить на шоу Ice on Fire ("Лёд в огне"), которое состоится 10 июня в городе Лисбурге в штате Вирджиния.

"Почему вы за Смолкиным наблюдаете, он что, чемпион мира, Европы? Если у них есть такая возможность, они там тренируются, почему бы им там не выступать. Они что, давали честное слово там не выступать?" — отметила Тарасова.