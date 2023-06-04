Дочери Тутберидзе и фигуристу Смолкину разрешили сменить спортивное гражданство
The Skating Lesson: Дэвис и Смолкину разрешили поменять спортивное гражданство
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) одобрила смену спортивного гражданства для танцевального дуэта Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. Эту информацию опубликовал в твиттер-аккаунте The Skating Lesson журналист Дейв Лиз.
Наиболее вероятный вариант для получения спортивного гражданства — Грузия, уточняется в сообщении. У Дэвис, которая приходится дочерью российскому тренеру Этери Тутберидзе, есть американское гражданство, но вот Смолкин вряд ли получит паспорт США до следующих Олимпийских игр.
Источник добавил, что ФФККР не одобрила смену спортивного гражданства для Аннабель Морозовой.
Ранее стало известно, что дуэт Дэвис – Смолкин не примет участия на турнире в США. Также фигуристам пришлось пропустить контрольные прокаты сборной России из-за проблем с документами Смолкина. Среди достижений спортсменов серебряная медаль чемпионата России и 14-е место на олимпиаде 2022 года в Пекине.