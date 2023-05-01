Пловчиха Кирпичникова объявила о смене спортивного гражданства

Российская пловчиха Анастасия Кирпичникова сообщила, что будет выступать за сборную Франции. Серебряный призёр чемпионата мира на дистанции 800 метров вольным стилем сменила спортивное гражданство и поблагодарила обе страны за участие в её карьере.

"Рада объявить об изменении для меня, которым является моя натурализация. Спасибо этой стране, которая приняла меня четыре с половиной года назад. Горжусь, что представлю Францию на предстоящем чемпионате мира на открытой воде на дистанциях 5 и 10 километров", — написала Кирпичникова.

22-летняя спортсменка также выразила благодарность Всероссийской федерации плавания за веру в её потенциал на протяжении восьми лет. Она дважды становилась чемпионкой Европы в 2021 году.

Известно, что Кирпичникова живёт во Франции несколько лет. Последние два сезона она не выступала за сборную России.