Пловчиха Кирпичникова объявила о смене спортивного гражданства
Призёр чемпионата мира по плаванию Кирпичникова перешла в сборную Франции
Пловчиха Анастасия Кирпичникова. Обложка © vk.com / Анастасия Кирпичникова
Российская пловчиха Анастасия Кирпичникова сообщила, что будет выступать за сборную Франции. Серебряный призёр чемпионата мира на дистанции 800 метров вольным стилем сменила спортивное гражданство и поблагодарила обе страны за участие в её карьере.
"Рада объявить об изменении для меня, которым является моя натурализация. Спасибо этой стране, которая приняла меня четыре с половиной года назад. Горжусь, что представлю Францию на предстоящем чемпионате мира на открытой воде на дистанциях 5 и 10 километров", — написала Кирпичникова.
22-летняя спортсменка также выразила благодарность Всероссийской федерации плавания за веру в её потенциал на протяжении восьми лет. Она дважды становилась чемпионкой Европы в 2021 году.
Известно, что Кирпичникова живёт во Франции несколько лет. Последние два сезона она не выступала за сборную России.
Ранее Лайф писал, что теннисистка Грачёва решила выступать за Францию. Российская спортсменка завершает процесс получения гражданства этой страны.