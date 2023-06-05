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5 июня, 19:40

Российская теннисистка Грачёва получила гражданство Франции

L'Equipe: Российская теннисистка Варвара Грачёва получила гражданство Франции

<p>Теннисистка Варвара Грачёва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gracheva_varvara</p>

Теннисистка Варвара Грачёва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gracheva_varvara

Российская теннисистка Варвара Грачёва завершила процесс получения гражданства Франции. По данным газеты L'Equipe, накануне она получила подтверждающий документ.

Информацию об этом подтвердил и журналист Фабрис Абграль. На странице в "Твиттере" он сообщил, что Грачёва получила электронное письмо, подтверждающее её натурализацию, сегодня, 5 июня. Он также уточнил, что она начала процесс смены гражданства в 2020 году.

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О том, что Варвара Грачёва решила сменить гражданство, стало известно в марте этого года. Спортсменка с 2016 года живёт и тренируется во Франции, а в ноябре 2022 года она сдала экзамен на знание французского языка. 22-летняя Грачёва занимает 54-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Под эгидой WTA у неё нет побед.

Арина Родионова
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