Российская теннисистка Грачёва получила гражданство Франции
L'Equipe: Российская теннисистка Варвара Грачёва получила гражданство Франции
Теннисистка Варвара Грачёва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gracheva_varvara
Российская теннисистка Варвара Грачёва завершила процесс получения гражданства Франции. По данным газеты L'Equipe, накануне она получила подтверждающий документ.
Информацию об этом подтвердил и журналист Фабрис Абграль. На странице в "Твиттере" он сообщил, что Грачёва получила электронное письмо, подтверждающее её натурализацию, сегодня, 5 июня. Он также уточнил, что она начала процесс смены гражданства в 2020 году.
О том, что Варвара Грачёва решила сменить гражданство, стало известно в марте этого года. Спортсменка с 2016 года живёт и тренируется во Франции, а в ноябре 2022 года она сдала экзамен на знание французского языка. 22-летняя Грачёва занимает 54-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Под эгидой WTA у неё нет побед.