Российская теннисистка Грачёва получила гражданство Франции

Информацию об этом подтвердил и журналист Фабрис Абграль. На странице в "Твиттере" он сообщил , что Грачёва получила электронное письмо, подтверждающее её натурализацию, сегодня, 5 июня. Он также уточнил, что она начала процесс смены гражданства в 2020 году.

О том, что Варвара Грачёва решила сменить гражданство, стало известно в марте этого года. Спортсменка с 2016 года живёт и тренируется во Франции, а в ноябре 2022 года она сдала экзамен на знание французского языка. 22-летняя Грачёва занимает 54-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Под эгидой WTA у неё нет побед.