Хамиль из "Касты" перенёс остановку сердца и кому

Российский рэп-исполнитель Андрей Пасечный, более известный как Хамиль из группы "Каста", перенёс остановку сердца и кому, после которой восстанавливается уже несколько недель. Обстоятельствами случившегося он поделился с поклонниками в запрещённой соцсети.

По словам рэпера, ему стало плохо во время пробежки на одном из пляжей Аргентины, куда он уехал после начала специальной военной операции. В местной больнице россиянину провели срочное шунтирование, чем и спасли ему жизнь.

"Как сказали врачи, таких случаев один на миллион. В данный момент, я нахожусь в процессе реабилитации после комы и произошедшего. Я восстановлюсь и вернусь к концертной деятельности, как только закончу rehabilitation", — написал Хамиль.