Ради чего рэпер Лигалайз раскручивал в России русофобию и чем это для него закончилось Оглавление Куда уехал Лигалайз Угасшая слава Лигалайза Что у Лигалайза осталось в Москве Рэпер Андрей Меньшиков (Лигалайз) выпустил русофобский клип с признаками экстремизма, после чего покинул Россию. Где он может находиться и какие активы у него есть в России? 40768 40768 Рэпер Андрей Меньшиков (Лигалайз) выпустил русофобский клип с признаками экстремизма, после чего покинул Россию. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев, Максим Никитин

Куда уехал Лигалайз

Россияне возмутились новым клипом отечественного рэпера Лигалайза "Мир!! Вашему!! Дому!!". Наших солдат там показывают уродливыми кровожадными орками и клоунами, а украинских карателей из нацбатов — прекрасными рыцарями. Певец зло высмеивает президентов России и Белоруссии, одновременно восхищаясь покойным ельцинистом Борисом Немцовым и мотающим срок в тюрьме экстремистом Алексеем Навальным.

— Когда железнопёрые проснулись вороны раздора, подло в облаках рисуя Z-узоры, мы всем районом должны сказать позор им. Вы мародёры, воры и больше не герои, — явно оскорбляет российских силовиков и патриотов Лигалайз.

Рэпер снял и растиражировал антироссийский клип не в одиночку. Ему помогали признанные иноагентами мультипликатор Павел Мунтян* (известный в Youtube как Mr.Freeman) и продюсер Михаил Козырев* (бывший гендиректор "Нашего радио"), а также аннулированное в нашей стране СМИ "Новая газета"**.

Кадр из нового клипа рэпера Лигалайза © YouTube

Клип Лигалайза сейчас проверяется следственными органами на наличие экстремизма и дискредитации ВС РФ. Скорее всего, рэпера тоже внесут в перечень иноагентов. Ему может грозить и уголовная статья. Но он знал, на что шёл. Как стало известно Лайфу, за день до выхода клипа Лигалайз покинул Россию.

— Ну что, покеда, что ли? немытая! — написал он на прощание в соцсетях.

Уже находясь за рубежом, Лигалайз дал интервью Михаилу Козыреву*, где подробно рассказал о своём бегстве.

— Вёз большую сумму денег, посидел в милицейском отделе, чуть не опоздал на рейс. Думал, что меня уже не отпустит моя милицейская родина. Летел 12 часов с пересадками, потому что прямого сообщения нету. Но добрался. Говорят, когда выезжаешь на чужбину, чувствуешь себя чужим. Но я, приехав сюда и увидев повсюду флаги в поддержку Украины, понял, что на чужбине я был в России, а здесь я дома среди нормальных людей, — признался Лигалайз.

— Ты, как я понимаю, сейчас находишься в Литве? — неосторожно спросил его Козырев.

— Предположим, не надо уточнять, нас же научили бояться всего! — ушёл от ответа рэпер.

Лигалайз даёт интервью Михаилу Козыреву* на телеканале "Дождь"***. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / misha.kozyrev

В нулевых годах Лигалайз пару лет прожил в Праге. Возможно, конечная точка его маршрута будет там. Впрочем, каких-либо активов у него в Чехии Лайф не нашёл. У него могли остаться связи и в городе Пуэнт-Нуар (Республика Конго), где он жил в 1996–1997 годах и откуда родом его первая жена, Симоне Маканде. Не исключено, что он подастся в Валенсию, где давно осела его старшая сестра. К слову, она тоже поддерживает Украину и у неё точно найдутся лишние квадратные метры для брата. Так, недавно она сдавала через соцсети двухкомнатную квартиру в Аликанте.





Странно, что силовики занялись рэпером только сейчас. Лигалайз однозначно осудил СВО в первый же день, а в декабре прошлого года дал русофобское интервью "Новой газете"**.

— Я убеждаюсь, что нашему народу можно скормить что угодно, всё схавают. Мне очень хотелось, чтобы мир не боялся нас, не считал агрессивными кретинами, дебилами недоразвитыми. Такого карикатурного возвращения в советский кошмар я и представить себе не мог. Но нет, люди, как бараны, идут в тот же капкан, — выдал он.

Угасшая слава Лигалайза

Под псевдонимом Лигалайз скрывается 46-летний Андрей Меньшиков. Пик его популярности как исполнителя хип-хопа пришёлся на девяностые и нулевые года. Не преувеличением будет сказать, что Меньшиков стоял у истоков русского рэпа.

Он родился в интеллигентной московской семье. Отец был профессором химии в Менделеевке. Бабушка более тридцати лет отработала главным редактором детского радиовещания СССР. В детстве будущий рэпер подавал надежды как каратист, у него был коричневый пояс. В 1990 году он даже попал на обложку журнала "Трезвость и культура" как один из самых молодых и перспективных советских спортсменов. В 1991-м Меньшиков в составе сборной СССР поехал в Японию на чемпионат мира по карате и прошёл там в четвертьфинал.

Андрей Меньшиков звал себя Legalize и интересовался только рэпом. Фото © VK / mc_ligalize / Павел Галактионов

Андрей Меньшиков пытался получить высшее образование в Менделеевке, где работал его отец, но бросил вуз, так и недоучившись. В то время он уже звал себя Legalize и интересовался только рэпом. На протяжении девяностых Меньшиков выступал с хип-хоп-группами Slingshot, D.O.B., AERO Skwadra и "Рабы Лампы". На рубеже тысячелетий он подружился с Владом Шефом Валовым и отцом Децла Александром Толмацким. Вместе они делали такие проекты, как "Легальный Бизне$$", Bad Balance и "Bad B. Альянс".

Лигалайз, Децл и Гуф. Фото © VK / Истоки русского рэпа

В десятых годах Лигалайз начал выступать сольно. Его слава угасала, хотя концерты он давал исправно и народ на них ходил.

Что у Лигалайза осталось в Москве

Судя по базам, Лигалайз часто менял прописку. В 2020–2022 годах квитанции ЖКХ на его имя приходили сразу по четырём адресам на северо-востоке Москвы. Речь идёт об относительно скромных квартирах в панельных домах. Наиболее интересная и дорогостоящая из них — трёшка в высотке у поймы реки Яузы в районе Отрадное. В сумме вся эта недвижимость потянет на 55 миллионов рублей, а если её сдавать, можно зарабатывать около 200 тысяч рублей в месяц.

Но проживал рэпер по другим адресам, куда более премиальным. Так, непосредственно до своего отъезда он проводил время в двухкомнатных апартаментах клубного дома премиум-класса "Раменки 20". Это недалеко от Олимпийской деревни. Здание возведено по индивидуальному проекту и оснащено современными инженерными коммуникациями. Прилегающая территория круглосуточно охраняется. Есть собственный ландшафтный сад с детскими и спортивными площадками. Рукой подать до сквера для прогулок с собаками и на велосипедах. В шаговой доступности парк 50-летия Октября с живописным озером. Квартира Лигалайза в этом доме может стоить около 30 млн рублей. Сдать её можно за 75 тысяч рублей в месяц.

Также Лигалайз занимал трёхкомнатную квартиру в историческом каменном доме на 2-й Брестской улице — это центр города, рядом Белорусский вокзал и улица Тверская. Такая недвижимость стоит около 28 млн рублей, а её месячная аренда обойдётся в сумму до 100 тысяч рублей.





А ещё на родине Андрей Меньшиков оставил своего 15-летнего сына от второй жены, с ней рэпер развёлся пару лет назад.

Андрей Меньшиков (Лигалайз). Фото © ТАСС / Владимир Гердо Почему рэпер Лигалайз стал русофобом и критикует СВО? 0 Чтобы его приняли на Западе, где он решил остаться Потому что он всегда ненавидел жителей России и военных Он заблуждается, всё это по глупости Я не знаю рэперов, и мне неинтересна их жизнь

* Михаил Козырев и Павел Мунтян признаны иноагентами на территории России. ** "Новая газета" лишена лицензии и аннулирована как СМИ на территории России. *** Телеканал "Дождь" признан СМИ-иноагентом и заблокирован на территории России.

Авторы Пётр Егоров