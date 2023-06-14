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Дом у дяди Сэма: Как беглый депутат Илья Пономарёв купил особняк в США и подставил своих соратников по Госдуме

В рамках уголовного дела против Ильи Пономарёва* силовики навестили с обысками бывших депутатов Госдумы Маргариту Свергунову, Олега Гонжарова и Бориса Коновалова. Где сейчас живёт Пономарёв и что известно о его бывших коллегах?

13 июня, 23:44
<p>Где сейчас живёт Пономарёв и что известно о его бывших коллегах? Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин, © Shutterstock, © <a href="https://www.zillow.com/homedetails/820-Bay-St-Woodbridge-VA-22191/80601183_zpid/?" target="_blank" rel="noopener noreferrer">zillow.com </a></p>

Где сейчас живёт Пономарёв и что известно о его бывших коллегах? Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин, © Shutterstock, © zillow.com

Что у Пономарёва есть в США

По данным СМИ, Савёловский суд Москвы удовлетворил 16 ходатайств на обыски и выемки по уголовному делу, возбуждённому против экс-депутата Госдумы от Новосибирской области Ильи Пономарёва*. Ему инкриминируют распространение фейков о Российской армии и оправдание терроизма. Сам он хвалился, что причастен к организации убийств Дарьи Дугиной и Владлена Татарского. По официальным данным, Пономарёв* сейчас скрывается на Украине, у него с 2019 года есть гражданство Незалежной. Однако Лайф нашёл его американское жильё в Вудбридже (штат Вирджиния), которым он владеет и где бывает регулярно. Пономарёв* купил там особняк в апреле прошлого года за 1 миллион долларов.

Для домовладельцев, которые хотят всё. Потрясающее и безупречно построенное современное здание, откуда открывается вид на реку Марумско-Крик и на заповедник дикой природы. Керамические полы, сосновые потолки, изысканная кухня, — восторгаются жильём Пономарёва* риелторы.

  • Особняк Пономарёва в Вирджинии. Фото © zillow.com
    Особняк Пономарёва в Вирджинии. Фото © zillow.com
  • Особняк Пономарёва в Вирджинии. Фото © zillow.com
    Особняк Пономарёва в Вирджинии. Фото © zillow.com
  • Особняк Пономарёва в Вирджинии. Фото © zillow.com
    Особняк Пономарёва в Вирджинии. Фото © zillow.com

Особняк Пономарёва в Вирджинии. Фото © zillow.com

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Как сообщают СМИ, обыски прошли уже как минимум у пятерых людей, которых следствие считает соратниками Пономарёва*. Среди них его коллеги, бывшие депутаты Госдумы: Маргарита Свергунова, Олег Гонжаров и Борис Коновалов. Что о них известно?

Маргарита Свергунова собралась в эмиграцию?

48-летняя экс-депутат Маргарита Свергунова родом из Ярославля. В девяностых занималась бизнесом, в нулевых координировала местную ячейку ЛДПР, в 2011–2016 годах трудилась депутатом Госдумы VI созыва, но ничем особенным не запомнилась. Самый яркий эпизод с её участием за это время — скандальное ДТП в родном городе. Суд признал виновной именно депутатшу. Тем не менее Свергунова до последнего пыталась переложить ответственность на вторую участницу аварии, многодетную мать. Региональная пресса широко освещала тот конфликт.

После столкновения Свергунова стала мне угрожать, что, пока я не признаю себя виноватой, я "не буду ходить по земле ярославской". Сын спросил: "Мама, а она чем угрожает?" Я испугалась за свою жизнь и жизнь своих детей, — рассказывала журналистам вторая участница аварии.

Маргарита Свергунова. Фото © ТАСС / Артем Коротаев

Маргарита Свергунова. Фото © ТАСС / Артем Коротаев

Согласно порталу службы занятости, в настоящий момент Маргарита Свергунова числится в штате одной из столичных коммунальных компаний. Также она бенефициар люберецкого предприятия "СБ Городок", занимающегося розничной торговлей алкогольными напитками и табачной продукцией. Похоже, "СБ Городок" скоро прикроют налоговики: уже не первый год там не сдаётся финотчётность, недостоверно указываются адрес и директор. Муж Свергуновой ещё в 2018 году пытался продать этот бизнес за 750 тысяч рублей на специализированных площадках: в стоимость входили товарный остаток, касса, холодильники, компьютеры, весы, мебель, складское и торговое помещения.

Незадолго до обыска Свергунова выставила на продажу недвижимость в родной Ярославской области: за 3,4 млн рублей просторную квартиру в кирпичной брежневке и за 1 млн рублей четыре гектара сельской земли. Ранее, осенью прошлого года, она срочно продавала в том же регионе 18 га по цене 3,6 млн рублей, это на 75% ниже рынка. Среди других реализованных лотов — пальто от Славы Зайцева и норковые шубы.

  • Маргарита Свергунова на днях выставила на продажу недвижимость в Ярославле. Фото © avito.ru
    Маргарита Свергунова на днях выставила на продажу недвижимость в Ярославле. Фото © avito.ru
  • 18 га она уже, вероятно, продала. Фото © avito.ru
    18 га она уже, вероятно, продала. Фото © avito.ru

Маргарита Свергунова на днях выставила на продажу недвижимость в Ярославле. Фото © avito.ru

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Прописана чета Свергуновых в трёшке добротной высотки в подмосковных Люберцах в Хлебозаводском проезде. Подобное жильё на вторичном рынке стоит до 14 миллионов рублей, оно тоже выставлялось на продажу и тоже с большой скидкой — минус 50%. Неизвестно, нашёлся ли покупатель.

Фактически Свергуновы живут в апартаментах стоимостью до 12 млн рублей в ЖК "Град Московский" на западе Москвы. Речь о новом благоустроенном квартале, окружённом Валуевским лесом и Филатовским парком.

Складывается впечатление, что Свергунова догадывалась, что к ней возникнут вопросы у силовиков, поэтому семья начала оперативно избавляться от активов в России. И, судя по их соцсетям, они рассматривали для переезда экзотические страны.

Политик на пенсии Олег Гонжаров

Пик политической карьеры 69-летнего Олега Гонжарова давно позади. Он родился в украинском городе Кривой Рог, по образованию врач. Какое-то время работал начальником пресс-службы администрации Новосибирской области. В середине девяностых его избрали в Госдуму II созыва от Всероссийского общественно-политического движения "Наш дом — Россия". Был членом комитетов по делам национальностей и региональной политике.

Олег Гонжаров. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Олег Гонжаров

Олег Гонжаров. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Олег Гонжаров

Последние годы Гонжаров трудился конкурсным управляющим. На его счету десятки ликвидированных бизнесов. Бывший политик прописан и живёт в Москве в трёшке высотки у Митинского лесопарка — такая недвижимость потянет по цене на 18–20 млн рублей. Интереснее квадратные метры у его дочерей. Младшая живёт в студии на верхних этажах стильной новостройки ЖК "Хорошёвский" — цена свыше 20 млн рублей. Старшая была прописана в петербургском жилом комплексе бизнес-класса "Живой родник", у неё там сто квадратов стоимостью около 20–25 млн рублей.

  • ЖК "Живой родник" в Санкт-Петербурге. Фото © realty.ya.ru
    ЖК "Живой родник" в Санкт-Петербурге. Фото © realty.ya.ru
  • ЖК "Хорошёвский" в Москве. Фото © cian.ru
    ЖК "Хорошёвский" в Москве. Фото © cian.ru

ЖК "Живой родник" в Санкт-Петербурге. Фото © realty.ya.ru

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Борис Коновалов имеет недвижимость в Киеве

Давно отошёл от политических дел и 64-летний Борис Коновалов из Новосибирска. Он выковал свою политическую карьеру в период перестройки, которая застала его в должности редактора газеты "Молодость Сибири". В 1990–1993 годах он был народным депутатом, затем стал членом Комитета Верховного совета страны по СМИ. В нулевых занимался торговым бизнесом.

Борис Коновалов. Фото © VK / Борис Коновалов

Борис Коновалов. Фото © VK / Борис Коновалов

Официально семья Коновалова живёт скромно. У неё двушка в панельной высотке у телецентра "Останкино" (цена около 16 млн рублей), студия в хрущёвке на северо-востоке столицы (до 10 млн), а также квартира возле парка "Сокольники" (до 20 млн). Дороже стоит фамильное имение в новосибирском посёлке Голубой Залив на берегу реки Обь (до 30 млн).

На Бориса Коновалова зарегистрирован украинский номер телефона. Судя по базам данных, российский экс-политик имеет недвижимость в Киеве в Феодосийском переулке. Речь об апартаментах в высотной новостройке, где квадрат стоит от $1500.

  • Высотка в Киеве, где находится квартира Бориса Коновалова. Скрин © yandex.ru/maps
    Высотка в Киеве, где находится квартира Бориса Коновалова. Скрин © yandex.ru/maps
  • Вид на посёлок Голубой Залив. Фото © novosibirsk.cian.ru
    Вид на посёлок Голубой Залив. Фото © novosibirsk.cian.ru

Высотка в Киеве, где находится квартира Бориса Коновалова. Скрин © yandex.ru/maps

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Если верить соцсетям, дети Коновалова могли покинуть родину после начала СВО. Например, его младший сын ведёт бизнес-страницу "Мототуризм в Непале", а ещё постоянно выкладывает фотографии из Казахстана. Есть бизнес у сына и в Москве. Он управляет IT-компанией "Интернет-платежи" с выручкой почти 50 млн рублей за прошлый год. Интересно, что этот стартап получал денежную поддержку от российского Фонда развития интернет-инициатив.

* Илья Пономарёв признан на территории России иноагентом и экстремистом.

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Авторы
Егор Пережогин
Егор Пережогин

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