Как беглый депутат Илья Пономарёв купил особняк в США и подставил своих соратников по Госдуме В рамках уголовного дела против Ильи Пономарёва* силовики навестили с обысками бывших депутатов Госдумы Маргариту Свергунову, Олега Гонжарова и Бориса Коновалова. Где сейчас живёт Пономарёв и что известно о его бывших коллегах? 27060 27060 Где сейчас живёт Пономарёв и что известно о его бывших коллегах? Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин, © Shutterstock, © zillow.com

Что у Пономарёва есть в США

По данным СМИ, Савёловский суд Москвы удовлетворил 16 ходатайств на обыски и выемки по уголовному делу, возбуждённому против экс-депутата Госдумы от Новосибирской области Ильи Пономарёва*. Ему инкриминируют распространение фейков о Российской армии и оправдание терроризма. Сам он хвалился, что причастен к организации убийств Дарьи Дугиной и Владлена Татарского. По официальным данным, Пономарёв* сейчас скрывается на Украине, у него с 2019 года есть гражданство Незалежной. Однако Лайф нашёл его американское жильё в Вудбридже (штат Вирджиния), которым он владеет и где бывает регулярно. Пономарёв* купил там особняк в апреле прошлого года за один миллион долларов.

— Для домовладельцев, которые хотят всё. Потрясающее и безупречно построенное современное здание, откуда открывается вид на реку Марумско-Крик и на заповедник дикой природы. Керамические полы, сосновые потолки, изысканная кухня, — восторгаются жильём Пономарёва* риелторы.







Как сообщают СМИ, обыски прошли уже как минимум у пятерых людей, которых следствие считает соратниками Пономарёва*. Среди них его коллеги, бывшие депутаты Госдумы: Маргарита Свергунова, Олег Гонжаров и Борис Коновалов. Что о них известно?

Маргарита Свергунова собралась в эмиграцию?

48-летняя экс-депутат Маргарита Свергунова родом из Ярославля. В девяностых занималась бизнесом, в нулевых координировала местную ячейку ЛДПР, в 2011–2016 годах трудилась депутатом Госдумы VI созыва, но ничем особенным не запомнилась. Самый яркий эпизод с её участием за это время — скандальное ДТП в родном городе. Суд признал виновной именно депутатшу. Тем не менее Свергунова до последнего пыталась переложить ответственность на вторую участницу аварии, многодетную мать. Региональная пресса широко освещала тот конфликт.

— После столкновения Свергунова стала мне угрожать, что, пока я не признаю себя виноватой, я "не буду ходить по земле ярославской". Сын спросил: "Мама, а она чем угрожает?" Я испугалась за свою жизнь и жизнь своих детей, — рассказывала журналистам вторая участница аварии.

Маргарита Свергунова. Фото © ТАСС / Артём Коротаев

Согласно порталу службы занятости, в настоящий момент Маргарита Свергунова числится в штате одной из столичных коммунальных компаний. Также она бенефициар люберецкого предприятия "СБ Городок", занимающегося розничной торговлей алкогольными напитками и табачной продукцией. Похоже, "СБ Городок" скоро прикроют налоговики: уже не первый год там не сдаётся финотчётность, недостоверно указываются адрес и директор. Муж Свергуновой ещё в 2018 году пытался продать этот бизнес за 750 тысяч рублей на специализированных площадках: в стоимость входили товарный остаток, касса, холодильники, компьютеры, весы, мебель, складское и торговое помещения.

Незадолго до обыска Свергунова выставила на продажу недвижимость в родной Ярославской области: за 3,4 млн рублей просторную квартиру в кирпичной брежневке и за 1 млн рублей четыре гектара сельской земли. Ранее, осенью прошлого года, она срочно продавала в том же регионе 18 га по цене 3,6 млн рублей, это на 75% ниже рынка. Среди других реализованных лотов — пальто от Славы Зайцева и норковые шубы.





Прописана чета Свергуновых в трёшке добротной высотки в подмосковных Люберцах в Хлебозаводском проезде. Подобное жильё на вторичном рынке стоит до 14 миллионов рублей, оно тоже выставлялось на продажу и тоже с большой скидкой — минус 50%. Неизвестно, нашёлся ли покупатель.

Фактически Свергуновы живут в апартаментах стоимостью до 12 млн рублей в ЖК "Град Московский" на западе Москвы. Речь о новом благоустроенном квартале, окружённом Валуевским лесом и Филатовским парком.

Складывается впечатление, что Свергунова догадывалась, что к ней возникнут вопросы у силовиков, поэтому семья начала оперативно избавляться от активов в России. И, судя по их соцсетям, они рассматривали для переезда экзотические страны.

Политик на пенсии Олег Гонжаров

Пик политической карьеры 69-летнего Олега Гонжарова давно позади. Он родился в украинском городе Кривой Рог, по образованию врач. Какое-то время работал начальником пресс-службы администрации Новосибирской области. В середине девяностых его избрали в Госдуму II созыва от Всероссийского общественно-политического движения "Наш дом — Россия". Был членом комитетов по делам национальностей и региональной политике.

Олег Гонжаров. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Олег Гонжаров

Последние годы Гонжаров трудился конкурсным управляющим. На его счету десятки ликвидированных бизнесов. Бывший политик прописан и живёт в Москве в трёшке высотки у Митинского лесопарка — такая недвижимость потянет по цене на 18–20 млн рублей. Интереснее квадратные метры у его дочерей. Младшая живёт в студии на верхних этажах стильной новостройки ЖК "Хорошёвский" — цена свыше 20 млн рублей. Старшая была прописана в петербургском жилом комплексе бизнес-класса "Живой родник", у неё там сто квадратов стоимостью около 20–25 млн рублей.





Борис Коновалов имеет недвижимость в Киеве

Давно отошёл от политических дел и 64-летний Борис Коновалов из Новосибирска. Он выковал свою политическую карьеру в период перестройки, которая застала его в должности редактора газеты "Молодость Сибири". В 1990–1993 годах он был народным депутатом, затем стал членом Комитета Верховного совета страны по СМИ. В нулевых занимался торговым бизнесом.

Борис Коновалов. Фото © VK / Борис Коновалов

Официально семья Коновалова живёт скромно. У неё двушка в панельной высотке у телецентра "Останкино" (цена около 16 млн рублей), студия в хрущёвке на северо-востоке столицы (до 10 млн), а также квартира возле парка "Сокольники" (до 20 млн). Дороже стоит фамильное имение в новосибирском посёлке Голубой Залив на берегу реки Обь (до 30 млн).

На Бориса Коновалова зарегистрирован украинский номер телефона. Судя по базам данных, российский экс-политик имеет недвижимость в Киеве в Феодосийском переулке. Речь об апартаментах в высотной новостройке, где квадрат стоит от $1500.





Если верить соцсетям, дети Коновалова могли покинуть родину после начала СВО. Например, его младший сын ведёт бизнес-страницу "Мототуризм в Непале", а ещё постоянно выкладывает фотографии из Казахстана. Есть бизнес у сына и в Москве. Он управляет IT-компанией "Интернет-платежи" с выручкой почти 50 млн рублей за прошлый год. Интересно, что этот стартап получал денежную поддержку от российского Фонда развития интернет-инициатив.

* Илья Пономарёв признан на территории России иноагентом и экстремистом.

Авторы Егор Пережогин