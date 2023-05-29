Вилла в США и дюплекс в Париже: Почему лифты падают, а семья главы "Мослифта" только богатеет Шесть лет крупнейшим лифтовым оператором России — "Мослифт" — руководит Вардан Авакян. Несмотря на претензии москвичей, регулярные аварии и гибель людей, он остаётся на своём посту. Члены его семьи зарабатывают на профильных госконтрактах миллиарды. Как живёт его семья? 28 мая, 23:40 Шесть последних лет "Мослифтом" управляет Вардан Авакян. Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © VK / avakyanmoslift

Лифты в Москве застревают и падают

В Москве продолжают происходить инциденты с лифтами. На Осенней улице недавно рухнул с 17-го этажа на 14-й большой лифт, пассажир сломал лодыжку.

— После случившегося пришла комиссия и, толком ничего не посмотрев, запустила аварийный лифт. Ездить в нём опасно. На все жалобы "Мослифт" должных мер не принимает, — возмутились жильцы. Чтобы обезопасить соседей, они расклеили по подъезду листовки, предостерегающие пользоваться этой кабиной.











Взывают к "Мослифту" и в панельке на Варшавском шоссе.

— Почему проигнорированы заявки о поломке лифта? Вчера кабина с людьми пролетела несколько этажей. Утром застряли мама и двое знакомых! — в ужасе сообщает Ольга из местных. Лайф связался с ней. Лифты в её доме до сих пор ломаются каждые две недели.

Как звучит лифт, который долгое время находился на обслуживании "Мослифта", и как он должен звучать. Видео © LIFE / VK / Типичный электромеханик по лифтам

Негатива на "Мослифт" — а это сейчас крупнейший оператор и производитель лифтов в России — льётся пугающе много последние три года. И люди недовольны не только обслуживанием старых лифтов, едва ли не чаще ужасы рассказывают про новые лифты с конвейера "Мослифта". Их сейчас сотнями монтируют в столице. Мощности производства увеличились в разы за пять лет — до 1500 лифтов в год.

— Живут своей жизнью! То едут, то не едут, то останавливаются, то застреваешь в них. С первого этажа доехать до десятого, потом до семнадцатого — это из раздела фантастики! Второго пассажира не везёт! — негодует на новые лифты Инна из Марьина.









В Южном Бутове новинки ломались каждые два дня, аварийку ждали сутками. На Ленинградском проспекте лифты выходят из строя реже, зато трясутся и внутри гаснет свет.

— У кого-нибудь вообще нормально работают новые лифты? — задаётся вопросом Ольга с Нагорной.



В "Мослифте" переживают за репутацию. Чтобы повысить оценки организации в интернет-сервисах, директор её департамента Константин Золотенков лично проставил ей повсюду лайки. Его примеру последовали другие менеджеры "Мослифта". Параллельно множатся хорошие отзывы от аккаунтов-ботов.

АО "Мослифт" — крупнейшая сервисная лифтовая компания Восточной Европы. Инфографика © LIFE

Кто руководит "Мослифтом"

Шесть последних лет "Мослифтом" управляет Вардан Авакян. Он в этой сфере уже два десятилетия. В 2005–2015 годах он возглавлял предыдущий московский флагман по производству и эксплуатации лифтов — компанию "Мос Отис". Это российская "дочка" крупного мирового производителя лифтов и подъёмников — американской компании Otis. Первый юбилей его правления был отмечен инцидентом с летальным исходом: лифтовые двери сдавили шею восьмилетнего мальчика и придушили его. Сроки тогда получили два рядовых электромеханика. Когда Авакян ушёл из "Мос Отиса", в лифтах компании продолжали погибать люди.

Вардан Авакян. Ныне глава "Мослифта", в прошлом руководитель "Мос Отис". Фото © moslift.ru

В рождественские праздники в 2016 году в спальном районе Беляево крыша кабинки и порог шахты сжевали коляску с младенцем. Суд приговорил к 2 и 3,5 года тюрьмы двух ремонтников компании "Мос Отис". В элитном ЖК "Алые паруса" на высоте седьмого этажа отвалилось дно лифта, разбилась мать двоих детей. По словам жильцов, кабину клинило и болтало давно. Её произвёл "Мос Отис", а устанавливал особо приближённый субподрядчик — СМУ № 7. За решётку вновь отправили работягу.

Сотрудники компании не исключали, что причиной трагедий могла стать бизнес-стратегия "Мос Отиса", направленная на жёсткую экономию. СМИ открыто предполагали, что произошедшее — следствие халатности начальства.

— "Мос Отис" имел в плане качества мало общего со штатовским Otis. Российский филиал мало интересовало низкодоходное обслуживание лифтов, потому нагрузка на лифтёров росла. А денежное направление — монтаж новых лифтов — для минимизации налогов отдали на субподряд СМУ № 7. При таком подходе какая безопасность! — такие отзывы оставляли бывшие электромеханики предприятия.

Бывшее здание "Мослифта" на улице Миклухо-Маклая: в девяностых передано "Мос Отису", в нулевых отписано СМУ № 7 — частной конторе матери Авакяна. Сейчас сдаётся под лабораторию. Фото © cian.ru

Как семья Авакяна зарабатывает на лифтах

Субподрядчиком СМУ № 7 владеет мать Авакяна — Светлана Каракашян. В 2007–2023 годах это предприятие заключило 256 госконтрактов на сумму свыше 5,3 миллиарда рублей, в том числе с "Мослифтом" на полмиллиарда. Каракашян принадлежит фирма-близнец СМУ № 7, но с другим ИНН. Там госконтрактов поменьше: на 823 миллиона рублей в 2011–2018 годах, почти все заключены с "Мослифтом".

В 2016 году антимонопольщики раскрыли картельный сговор с целью поддержания высоких цен на капремонт лифтовой шахты между СМУ № 7 и ПГ СУ-177. Вторая фирма основана Светланой Каракашян. В 2011–2014 годах компания СУ-177 выиграла гостендеры на 211 миллионов рублей.

Светлана Каракашян, мать главы "Мослифта". facebook.com / Светлана Каракашян*

В нулевых – десятых мать Авакяна была маститым ресторатором. Она инвестировала в караоке-бары "Истерика" на крыше ТРЦ "Европейский", "Джельсомино" и Taboo на Петровке, трактир "Князь Голицын" на Старой Басманной, кафе Prado на Славянской площади, Stakan на Сретенке, Moncafe на 1-й Тверской-Ямской и "Калинкин" в Большом Толмачёвском, а также Asia Grill в Барвихе. Все они в своё время гремели, но сейчас закрыты. Светлана Каракашян продолжает держать доли в ресторане "Азия холл" на Кутузовском проспекте (доходы до 70 миллионов рублей в год) и управляющей недвижимостью компании "Домен", которая судится за помещения в цоколе исторического дома на Тишинской площади.

Как изменился "Мослифт" после прихода Авакяна

После скандалов со смертями в лифтах "Мос Отиса" Вардан Авакян на полтора года ушёл из индустрии. А потом возглавил "Мослифт". Новые порядки многих не устроили. Больше всего критиковали Авакяна ушедшие или уволенные сотрудники. О том, что топ-менеджер перенёс методички "Мос Отиса" в "Мослифт", писали даже федеральные СМИ.

— Экономить в "Мослифте" на безопасности начали сразу после прихода к руководству Вардана Авакяна, — утверждал экс-директор закрытого филиала "Мослифта" Владимир Митин. — Убрали квалифицированных электромехаников, ликвидировали три филиала!

В январе 2018 года в Сети появилось обращение к президенту страны от тридцати пяти сотрудников РСУ-1 — это подразделение "Мослифта", монтирующее новое лифтовое оборудование. Они жаловались, что их вынуждают писать заявления на неоплачиваемый отпуск, а работу отдают субподрядчику.





Судя по порталу госзакупок, "Мослифт" действительно тогда выиграл тендеры на 210 миллионов рублей на монтаж новых лифтов и передал субподряд компании "Инкор системы". Та в свою очередь раскидала подряды на 100 миллионов рублей совсем мелким фирмам. Это выяснилось, когда "Инкор системы" обанкротилась, а конкурсный управляющий отменил сделки через суд. У "Инкор системы" и у фирм – получателей траншей был один владелец — Михаил Савичев, ныне утопающий в долгах.

Утечки из "Мослифта" быстро закончились. Последними "слили" фотографии двух приказов с подписями высшего руководства. Авакян якобы строго регламентировал взаимодействие со СМИ. Его зам якобы ввёл ответственность за разглашение служебной информации. С тех пор публичных скандалов с персоналом в "Мослифте" не было.

Как семья Вардана Авакяна живёт в Париже и Беверли-Хиллз

В 2008-м Вардан Авакян и его супруга Эсма приобрели почти за 3,5 миллиона долларов виллу в средиземноморском стиле на Дип-Каньон-драйв в Беверли-Хиллз. Спустя три года этот актив был переписан без сделки купли-продажи на трастовую компанию Mg & M Trust. Возможно, он остался в собственности Авакянов. Сейчас этот дом оценивается в шесть миллионов долларов.

— Общая площадь — 544 квадратных метра, участок — 14 соток, шесть спален, семь уборных. Комнаты обставлены элитной мебелью. Во дворе пальмы, — нахваливают риелторы.

Вилла Авакянов в Беверли-Хиллз

Жена главного лифтëра Москвы, Эсма Авакян, недавно окончила Медуниверситет Персидского залива. Работает она в Лос-Анджелесе. У неё своя клиническая лаборатория в самом респектабельном районе города. Когда в начале нулевых Эсма жила в Москве, то работала менеджером в СМУ № 7 свекрови.

Эсма Авакян и её клиническая лаборатория Biocorp в Лос-Анджелесе. Фото © Instagram* / mededresearch_esmaavakyan, © Google Maps

В Штатах родились младшие дети Авакяна, сейчас они учатся в престижной калифорнийской школе. Есть данные, что у них американское гражданство. Двенадцатилетняя дочка Авакяна, судя по соцсетям, много путешествует. Только в этом году она посетила Лозанну, Куршевель, Венецию, Лондон, Сухуми и Москву. Среди гостиниц, где она останавливалась, — пятизвёздочный Beau-Rivage Palace Lausanne с ценой за номер от 50 тысяч рублей в сутки.

В 2015 году Вардан Авакян с супругой основали французскую компанию SCI G63 и приобрели через неё за 2,5 миллиона евро дюплекс в элитной девятиэтажке на проспекте Энгра между Булонским лесом и садом Ранелаг. Это один из самых респектабельных районов столицы Франции. Авакяны могут выходить на крышу своего дома и наслаждаться экзотическим садом, откуда открывается чудесный вид на Эйфелеву башню.





Перед тем как возглавить "Мослифт", Вардан Авакян разделил свою долю в SCI G63 между женой и старшим сыном, родившимся в Париже. Формально эта фирма зарегистрирована в исторической вилле на берегу реки Сены в Нёйи — это примыкающее к Булонскому лесу предместье. На этой вилле живёт сестра Авакяна — Гаяне Мартинико, её квартира стоит около двух миллионов евро. Гаяне работает в местном риелторском агентстве. Вторая сестра Авакяна — Роза Сакр — руководит парижским департаментом возврата долгов в банке Société Générale. Её жилплощадь на улице де Монморанси потянет на миллион евро. Племянники и племянницы Авакяна имеют французское гражданство, некоторые ещё и норвежское, а у одной из сестёр есть также итальянское.





Чем Авакяны владеют в России

Несмотря на то что Вардан Авакян работает на "Мослифт", где 100% акций принадлежат Москве, а ранее руководил "Мос Отисом", где мэрия владела 25%, он никогда не отчитывался о доходах. Не обязан по закону. Формально они с супругой прописаны в малогабаритной трёшке панельки на Матвеевской улице недалеко от МКАД. Цена — максимум 15 миллионов рублей.

Эсма Авакян, жена гендиректора "Мослифта", владеет студией (стоимостью около 25 миллионов рублей) в одном из трёх сохранившихся доходных домов выдающегося адвоката Фёдора Плевако. Это необычное здание находится в охраняемом дворе на второй линии Новинского бульвара, рукой подать до Арбата. Модерновый фасад украшен панно и барельефами по эскизам Врубеля, стрельчатые окна подпирают балконы, фризы богато декорированы керамической плиткой.

Доходный дом Плевако, где владеет жилплощадью супруга главы "Мослифта". Фото © mos.ru

Светлане Каракашян, матери главы "Мослифта", с 2000 года принадлежит 280 квадратов жилплощади в доходном доме на улице Поварской в районе Арбата. Шедевр архитектуры возвели по заказу княгини Мещерской и графини Милорадович незадолго до революции. Над парадным подъездом до сих пор сохранился дворянский герб. Стоимость хором Каракашян — под 300 миллионов рублей.

Исторический дом на Поварской, где владеет хоромами мать Вардана Авакяна. Фото © Яндекс.Карты

В собственности Каракашян — особняк площадью 577 квадратов и 20 соток в дачном кооперативе "Горки-8" на Рублёво-Успенском шоссе. Этот посёлок знаменит тем, что возле каждого дома там разбит английский парк, русский лес либо альпийские луга. Говорят, выглядит "шедеврально". Отличная инфраструктура в виде школы, детсада, катка, бутиков и ресторанов прилагается. Соседка — Ксения Собчак. Цена — до полумиллиарда.

Вид на коттеджный посёлок "Горки-8". Фото © gorki8.moscow

Светлана Каракашян ещё владеет мотоциклом Harley-Davidson Ultra Limited, пятью машино-местами в ЖК на Ленинградском проспекте у "ВТБ-арены" и 50 сотками в калужском посёлке Акуловские Пруды, который построил её сын с партнёрами.

Истоки семейного бизнеса

Отец Авакяна, Нахапет Бартегмосович, занимался лифтовым оборудованием ещё в девяностые. Это он основал СМУ № 7. Расцвет предприятия пришёлся на эпоху Юрия Лужкова. СМУ № 7 признали почётным поставщиком Москвы, выбрали в субподрядчики "Мос Отиса" и "Мослифта".

Вардан Авакян не собирался продолжать дело отца: отучился в медицинской академии Сеченова, десять лет работал на кафедре хирургии, в 2002-м вложился в игровые автоматы "столбики", где надо выбить "три топора", — такие стояли в нулевых даже на улицах. Но потом Вардан устроился пресс-секретарём в отцовское СМУ № 7 и пошёл учиться в Дипакадемию МИД РФ. Через пару лет стал гендиректором компании "Мос Отис". Вардан Авакян ещё прошёл бизнес-курсы в парижской академии HЕС и программу для руководителей в Стэнфордском университете. В американском холдинге Otis он достиг должности вице-президента по Восточной Европе, странам СНГ и Балтии.

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Авторы Егор Пережогин