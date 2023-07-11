Актёр "6 кадров" сравнил с тлёй притаившихся в России артистов – сторонников Украины
Радзюкевич: Как тлю нужно выводить в России поддерживающих Киев артистов
Актёр Эдуард Радзюкевич. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Актёр, продюсер, режиссёр Эдуард Радзюкевич призвал как тлю выводить оставшихся в России, но поддерживающих Украину артистов. Об этом он заявил в интервью газете "Петербургский дневник".
Звезда "6 кадров" отметил, что некоторые россияне просто смолчали о своей истинной позиции и тихо отсиживаются. Есть те, кто не понимают по сей день, как относиться к СВО на Украине, а другие испугались. Кто-то ещё живёт по принципу "говорим одном, думаем другое, делаем третье". И такая прослойка будет всегда, но другое дело — последствия.
"Среди молчащих есть люди куда страшнее тех, кто ляпнул языком и убежал. Они страну изнутри начинают точить, как короеды. И вот сегодня дуб ещё цвёл, а завтра вдруг рухнул… Эту тлю надо выводить", — подчеркнул Радзюкевич.
Говоря о покинувший родину артистах, продюсер отметил, что если они тихо строят жизнь за границей, то и враждебности к ним нет. Однако поливание грязью своих сограждан и Россию — страну, где их учили, а зрители любили, — это предательство.
Ранее Радзюкевич заявил о желании поехать добровольцем в зону СВО. При этом он раскритиковал политику современной Украины и заявил, что с этим "несостоявшимся проектом", где вовсю орудуют нацисты, пора уже заканчивать.