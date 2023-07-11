Лепс ждёт возвращения Пугачёвой в Россию

Народный артист России Григорий Лепс не осуждает покинувшую родину певицу Аллу Пугачёву и ждёт её возвращения. Об этом он заявил в интервью газете "Аргументы и факты".

"Я никого не осуждаю. Тем более Аллу Борисовну. Она великая женщина и великая артистка... Она может даже прошептать песню, и это дойдёт до сердец. Это великий дар, данный Богом. И трудом", — сказал он.

Лепс подчеркнул, что Пугачёва уехала в Израиль за мужем Максимом Галкиным*, у них есть дети. Примадонна, отметил певец, решила, что в другой стране их семье будет лучше. По словам Лепса, Алла Борисовна не собирается эмигрировать, она даже сохранила российское гражданство.

"Я абсолютно уверен, что Алла Борисовна вернётся", — подчеркнул Григорий Лепс.