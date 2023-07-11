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11 июля, 10:54

Лепс ждёт возвращения Пугачёвой в Россию

Лепс сказал, что ждёт возвращения покинувшей РФ вслед за мужем Пугачёвой

<p>Алла Пугачёва. Фото © LIFE / Александр Арутюнов</p>

Алла Пугачёва. Фото © LIFE / Александр Арутюнов

Народный артист России Григорий Лепс не осуждает покинувшую родину певицу Аллу Пугачёву и ждёт её возвращения. Об этом он заявил в интервью газете "Аргументы и факты".

"Я никого не осуждаю. Тем более Аллу Борисовну. Она великая женщина и великая артистка... Она может даже прошептать песню, и это дойдёт до сердец. Это великий дар, данный Богом. И трудом", — сказал он.

Лепс подчеркнул, что Пугачёва уехала в Израиль за мужем Максимом Галкиным*, у них есть дети. Примадонна, отметил певец, решила, что в другой стране их семье будет лучше. По словам Лепса, Алла Борисовна не собирается эмигрировать, она даже сохранила российское гражданство.

"Я абсолютно уверен, что Алла Борисовна вернётся", — подчеркнул Григорий Лепс.

Пугачёву и Галкина сравнили с наркоманами из-за спуска миллионов долларов в казино

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Напомним, Алла Пугачёва вместе с мужем — иноагентом Максимом Галкиным* — улетела в Израиль. Она возвращалась на родину в августе прошлого года, пообещав навести "порядок в головах", однако спустя пару месяцев вновь уехала за границу. В мае она вернулась в РФ, чтобы проститься с модельером Валентином Юдашкиным, а после снова покинула страну. Лайф публиковал видео с Пугачёвой на похоронах кутюрье. 7 июля стало известно, что Примадонна вместе с Галкиным* решили отправиться из Израиля в Юрмалу.

*Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Светлана Оперук
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