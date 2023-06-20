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20 июня, 11:30

Пугачёву и Галкина сравнили с наркоманами из-за спуска миллионов долларов в казино

Блогер Манукян сравнил Пугачёву и Галкина с наркоманами из-за слабости к казино

Пристрастие певицы Аллы Пугачёвой и пародиста Максима Галкина* к походам в казино можно сравнить с наркоманией, вызванной поиском экстраудовольствий. Об этом заявил в беседе с РИА ФАН журналист и блогер Вадим Манукян.

По мнению блогера, не каждая звезда, купающаяся в славе и деньгах, может достойно вынести "испытание роскошью", отсюда и возникает потребность в особых развлечениях. Но такое поведение вызывает лишь жалость, добавил он. Обычные люди, работающие на благо страны, гораздо ценнее селебрити, которые погрязли в собственных пороках, заметил Манукян.

"Кто-то уходит с головой в игроманию, кто-то — в разного рода развратные эксперименты. Лично я сравниваю таких людей с наркоманами. Мне их жаль. Вместо того чтобы получать удовольствие от простых вещей, они ищут каких-то экстраудовольствий. Потом они выходят из этих состояний и начинают голосить о том, чтобы их, бедных и несчастных, пожалели. А сколько прекрасных людей не занимаются всей этой фигнёй, сколько простых работяг живут по совести. Вот они для меня ценнее, а вся эта пена... Слава богу, что мы её сдули", — заявил журналист.

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Ранее стало известно, что Алла Пугачёва и Максим Галкин оставляют миллионы в иностранных казино. Букмекер Музаффаров рассказал, что знаменитости ранее были частыми гостями в заведении на Арбате.

* Внесён в реестр иностранных агентов.

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Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maxgalkinru

Ирина Фальке
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