Пугачёву и Галкина сравнили с наркоманами из-за спуска миллионов долларов в казино

По мнению блогера, не каждая звезда, купающаяся в славе и деньгах, может достойно вынести "испытание роскошью", отсюда и возникает потребность в особых развлечениях. Но такое поведение вызывает лишь жалость, добавил он. Обычные люди, работающие на благо страны, гораздо ценнее селебрити, которые погрязли в собственных пороках, заметил Манукян.

"Кто-то уходит с головой в игроманию, кто-то — в разного рода развратные эксперименты. Лично я сравниваю таких людей с наркоманами. Мне их жаль. Вместо того чтобы получать удовольствие от простых вещей, они ищут каких-то экстраудовольствий. Потом они выходят из этих состояний и начинают голосить о том, чтобы их, бедных и несчастных, пожалели. А сколько прекрасных людей не занимаются всей этой фигнёй, сколько простых работяг живут по совести. Вот они для меня ценнее, а вся эта пена... Слава богу, что мы её сдули", — заявил журналист.