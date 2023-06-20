"Играют в казино и сейчас": Букмекер раскрыл детали азартного прошлого Пугачёвой и Галкина

47-летний шоумен Максим Галкин* оказался таким же заядлым игроманом, как и его 74-летняя супруга Алла Пугачёва. Как стало известно сайту kp.ru, парочка спускает баснословные деньги в иностранных казино и игровых автоматах.

Букмекер и спортивный аналитик Эмиль Музаффаров, работавший в нулевые в элитном московском казино, рассказал, что знаменитости ранее были частыми гостями в заведении на Арбате.

"Я тогда работал менеджером в казино "А-клуб" — элитном казино на Арбате. Вход у нас стоил две тысячи долларов, но попасть "просто так" было невозможно — строжайший фейсконтроль. Алла Борисовна Пугачёва и Максим Галкин были клиентами нашего казино, приезжали вместе: это были нулевые годы — с 2005 до 2008 год (пока было разрешено)", — сообщил Музаффаров.

У многих тогда сложилось впечатление, что "две звезды" сошлись именно на почве азарта к играм. По его словам, супруги крайне часто спускали деньги в закрытых клубах и элитных казино, где для таких VIP-клиентов выделялись персональные игровые аппараты. Галкину и Пугачёвой предоставлялось несколько гаминаторов, которым пара даже давала имена и разговаривала с ними.

"Они всегда играли в кредит — VIP-гости, им был выписан безлимитный кредит. Алла и Максим могли уезжать домой, ещё куда-то, но постоянно приезжали и смотрели, как аппараты работают", — рассказал Музаффаров.

Проигрыши исчислялись миллионами долларов, признаётся букмекер: однажды он был свидетелем, когда от Пугачёвой и Галкина привозили проигранную сумму — сами они с деньгами не ездили. Эта пара знаменитостей всегда вела себя хладнокровно, приходили и уходили тихо, а когда проигрывали — не кричали на менеджеров или крупье. Он согласился с мнением, что звёзды продолжают играть за рубежом, и добавил, что игромания объединяет этих двух людей.

Ранее была раскрыта правда об "аресте" замка Галкина и Пугачёвой в деревне Грязь. Адвокат Тимур Матвеев заявил, что все ограничения с юмориста, который является владельцем недвижимости, уже сняты.