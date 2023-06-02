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2 июня, 12:54

В Кремле отреагировали на отказ суда Галкину, Слепакову и Варламову снять статус иноагента

Песков не стал комментировать отказ суда снять статус иноагентов с ряда артистов

Тема совершенствования российского законодательства об иностранных агентах неоднократно обсуждалась. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решения суда отказать в снятии статуса иноагентов Максиму Галкину*, Илье Варламову* и Семёну Слепакову*.

"Вы знаете, что эта тема обсуждалась неоднократно и на заседаниях Совета по правам человека с участием президента и экспертами. В настоящий момент речь идёт о судебных решениях, которые я не могу комментировать", — сказал официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

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Напомним, ранее шоумены Галкин и Слепаков, а также блогер Варламов пытались оспорить статус иноагентов. Суд отклонил каждый иск. Адвокат Александр Добровинский рассказал, для чего российские иноагенты пытаются обжаловать свой статус через суд.

* Внесены в реестр иностранных агентов.

Обложка ©

ТАСС / Егор Алеев

Александр Юнашев
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