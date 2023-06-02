В Кремле отреагировали на отказ суда Галкину, Слепакову и Варламову снять статус иноагента

Тема совершенствования российского законодательства об иностранных агентах неоднократно обсуждалась. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решения суда отказать в снятии статуса иноагентов Максиму Галкину*, Илье Варламову* и Семёну Слепакову*.

"Вы знаете, что эта тема обсуждалась неоднократно и на заседаниях Совета по правам человека с участием президента и экспертами. В настоящий момент речь идёт о судебных решениях, которые я не могу комментировать", — сказал официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.