Добровинский объяснил, почему иноагенты массово побежали по судам оспаривать свой статус

Адвокат Александр Добровинский рассказал Лайфу, для чего российские иноагенты пытаются обжаловать свой статус через суд.

Юрист подчеркнул, что основной вопрос в том, почему они считают необходимым снять с себя статус иноагента, ведь само по себе обладание им не наказуемо уголовно. Он даёт возможность жить в России и продолжать вести свою деятельность, если она не противоречит законодательству РФ.

"Тут несколько вариантов: либо деятельность этих людей всё же противоречит российскому законодательству, поэтому лишние проверки им ни к чему. Либо они понимают, что народ их здесь попросту не примет и они не смогут зарабатывать столько, сколько зарабатывали, пока не полезли в политику. Есть ещё вариант: они резко стали патриотами и очистить себя от этого позорного клейма — теперь дело чести", — объяснил Добровинский.

Какой бы ни была причина, суд смотрит на аргументы, которые эти иноагенты предоставляют, чтобы доказать, что не заслуживают этого статуса. Судя по решениям суда, пока что достаточно убедительных аргументов не было. Нужно посмотреть, что будет на апелляции, сказал адвокат.

Напомним, ранее оспорить статус иноагента попытались Семён Слепаков*, Максим Галкин* и Илья Варламов*. Суд отклонил каждый иск.