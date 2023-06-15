Вован и Лексус в беседе с Лайфом анонсировали "летние" пранки с иноагентами

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) рассказали Лайфу, что планируют снимать более "летние" пранки, в том числе и с российскими иноагентами. Однако имена своих будущих "жертв" они раскрывать отказались, чтобы те не готовились.

Вован и Лексус анонсировали "летние" пранки с иноагентами. Видео © LIFE

"Почему бы и нет. Их [иноагентов] с каждым днём всё больше и больше. Может быть [Галкина]. Не надо сообщать, они же смотрят. Увидят и будут готовиться. <...> Лето уже, расслабленный сезон, можно перейти к более неформальным личностям", — сказали они.