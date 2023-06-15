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15 июня, 14:55

Вован и Лексус в беседе с Лайфом анонсировали "летние" пранки с иноагентами

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) рассказали Лайфу, что планируют снимать более "летние" пранки, в том числе и с российскими иноагентами. Однако имена своих будущих "жертв" они раскрывать отказались, чтобы те не готовились.

Вован и Лексус анонсировали "летние" пранки с иноагентами. Видео © LIFE

"Почему бы и нет. Их [иноагентов] с каждым днём всё больше и больше. Может быть [Галкина]. Не надо сообщать, они же смотрят. Увидят и будут готовиться. <...> Лето уже, расслабленный сезон, можно перейти к более неформальным личностям", сказали они.

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Вован и Лексус известны своими пранками над знаменитостями, после начала спецоперации они разыграли массу западных политиков. Последним из них стал председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, который заявил о полной зависимости Киева от Вашингтона и неконтролируемой инфляции в Штатах.

Обложка ©

LIFE

Матвей Константинов
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