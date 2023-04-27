Глава ФРС Пауэлл предрёк Украине полную зависимость от США
Пранкеры Вован и Лексус узнали у главы ФРС Пауэлла о зависимости Киева от США
Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл уверен, что Украина будет полностью зависеть от Вашингтона. Об этом он сказал в беседе с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом), которые позвонили чиновнику от имени украинского лидера Владимира Зеленского.
Вован и Лексус позвонили от имени "Зеленского" главе ФРС США Джерому Пауэллу. Видео © VK / Пранкеры Вован и Лексус
В новом выпуске программы "Шоу ВиЛ" пранкеры попросили у Пауэлла печатный станок в подарок для Украины. Глава ФРС замялся после такой просьбы "Зеленского" и объяснил, что Киев и без того попадает в полную зависимость от стран Запада.
"У нас есть такой станок, но мы храним его в подвале. Может, у нас будет Федеральный резервный банк в Киеве. Я знаю, что вы будете зависеть от помощи Запада и США, и я не могу это контролировать", — отметил Пауэлл.
Он также посетовал, что в США неконтролируемая инфляция, расходы государства превысили доходы, а главное — "нарушен весь мировой порядок, который существовал так много лет".
Ранее глава Европейского центробанка Кристин Лагард рассказала пранкерам Вовану и Лексусу о бесконечной инфляции из-за санкций против РФ. При этом она высоко оценила действия главы Банка России Эльвиры Набиуллиной по предотвращению инфляции в РФ.
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