Лиса стащила у блогера телефон и сняла "головокружительное" видео на Сахалине

На Сахалине лиса утащила у блогера телефон и сняла на видео свою прогулку. Кадры опубликовал видеограф Сергей Любаченко.

Лиса на Сахалине утащила телефон и сняла видео. Видео © t.me / sergey_lyubachenko

"На телефон можно снять хорошие кадры. Так посчитала и лиса, схватив телефон, установленный совсем для других целей... Думаю, на неделе сделаю задуманное видео, у героини ещё будет "звёздный час", — написал он в телеграм-канале.

Подписчикам блогера понравился ролик с участием лисы. Пользователи назвали его "шедевром" и "хорошим документальным фильмом". При этом, как указал Любаченко, оставляя телефон в лесу, он пытался снять медведя, однако пока это не удалось. Комментаторы предположили, что, вероятно, хищник ещё не готов к съёмкам.