КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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24 апреля, 08:00

10 фото очаровательных лисят, после которых каждый задумается завести себе такого же

Лисы отнюдь не домашние животные, но есть смельчаки, которые решаются завести таких оригинальных питомцев и совсем не жалеют. Ну а что, посмотрите на этих красавцев — кто тут удержится!

"Обнимательная лиса", — Fatal_Taco.

Фото © Reddit / Fatal_Taco

Фото © Reddit / Fatal_Taco

"Прикольная шляпа!" thisisausername7777.

Фото © Reddit / thisisausername7777

Фото © Reddit / thisisausername7777

"Самое время отдохнуть!" LixenNeleas.

Фото © Reddit / LixenNeleas

Фото © Reddit / LixenNeleas

"Дракс Разрушитель любит свернуться клубочком рядом со мной, пока я читаю. А ещё он любит ходить в книжный неподалёку", — Wizardofpawswildlife.

Фото © Reddit / Wizardofpawswildlife

Фото © Reddit / Wizardofpawswildlife

"Я прилягу?" Iangator.

Фото © Reddit / Iangator

Фото © Reddit / Iangator

"Какой чудесный гость!" Redditfuchs.

Фото © Reddit / Redditfuchs

Фото © Reddit / Redditfuchs

"Какая величественная лисица!" FoxyBurry.

Фото © Reddit / FoxyBurry

Фото © Reddit / FoxyBurry

"Банда", — kkamion.

Фото © Reddit / kkamion

Фото © Reddit / kkamion

"Подушечка из хвоста напарника", — пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

"Щёчки!" Y1ff.

Фото © Reddit / Y1ff

Фото © Reddit / Y1ff

10 смешных фото питомцев, которые оказались не в то время, не в том месте, и теперь к ним есть вопросы

10 смешных фото питомцев, которые оказались не в то время, не в том месте, и теперь к ним есть вопросы

Обложка ©

Reddit / thisisausername7777, Y1ff

Сергей Трофимов
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