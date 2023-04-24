10 фото очаровательных лисят, после которых каждый задумается завести себе такого же
Лисы отнюдь не домашние животные, но есть смельчаки, которые решаются завести таких оригинальных питомцев и совсем не жалеют. Ну а что, посмотрите на этих красавцев — кто тут удержится!
"Обнимательная лиса", — Fatal_Taco.
Фото © Reddit / Fatal_Taco
"Прикольная шляпа!" — thisisausername7777.
Фото © Reddit / thisisausername7777
"Самое время отдохнуть!" — LixenNeleas.
Фото © Reddit / LixenNeleas
"Дракс Разрушитель любит свернуться клубочком рядом со мной, пока я читаю. А ещё он любит ходить в книжный неподалёку", — Wizardofpawswildlife.
Фото © Reddit / Wizardofpawswildlife
"Я прилягу?" — Iangator.
Фото © Reddit / Iangator
"Какой чудесный гость!" — Redditfuchs.
Фото © Reddit / Redditfuchs
"Какая величественная лисица!" — FoxyBurry.
Фото © Reddit / FoxyBurry
"Банда", — kkamion.
Фото © Reddit / kkamion
"Подушечка из хвоста напарника", — пользователь Reddit.
Фото © Reddit / Пользователь Reddit
"Щёчки!" — Y1ff.
Фото © Reddit / Y1ff
10 смешных фото питомцев, которые оказались не в то время, не в том месте, и теперь к ним есть вопросы
Reddit / thisisausername7777, Y1ff