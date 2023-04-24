10 фото очаровательных лисят, после которых каждый задумается завести себе такого же

Лисы отнюдь не домашние животные, но есть смельчаки, которые решаются завести таких оригинальных питомцев и совсем не жалеют. Ну а что, посмотрите на этих красавцев — кто тут удержится!