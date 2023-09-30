Оставшийся один после смерти Гришечкина пёс Беня скулит по хозяину и ждёт его у кровати

После смерти актёра Вячеслава Гришечкина его любимый пёс Беня до сих пор живёт в квартире один. Это продолжается уже две недели. Животное постоянно находится возле кровати хозяина, скулит и почти не ест. Об этом сообщает SHOТ. Родственники артиста всё ещё не определились с тем, куда пристроить пса.

Известно, что Гришечкин завёл Беню несколько лет назад. Он посещал могилу своей жены Анны на Новодевичьем кладбище в Москве. В парке неподалёку проходила выставка бездомных собак, именно там он и нашёл себе питомца. Бене сейчас шесть с половиной лет.

После смерти хозяина большую часть времени пёс находится один в трёхкомнатной квартире. Периодически его приезжает покормить и выгулять директор актёра Максим Миллер. Иногда к животному заходит консьержка. По словам Миллера, он всё ещё допускает, что сам заберёт Беню.