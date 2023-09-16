Актёры Баринов и Фроловцева назвали умершего Гришечкина талантливым человеком

Российские артисты Валерий Баринов и Анна Фроловцева рассказали, что скончавшийся актёр Вячеслав Гришечкин был талантливым и приветливым человеком.

"Очень жаль, потому что он был явно талантливым человеком. Вызывал у меня симпатию как профессионал", — сказал Баринов в беседе с телеканалом "360".

Он отметил, что у него не было дружеских отношений с Гришечкиным, но актёр всегда вызывал хорошие эмоции при встрече. Такое же мнение выразила и Анна Фроловцева.