Регион

Уведомления отключены

16 сентября, 12:28

Актёры Баринов и Фроловцева назвали умершего Гришечкина талантливым человеком

Российские артисты Валерий Баринов и Анна Фроловцева рассказали, что скончавшийся актёр Вячеслав Гришечкин был талантливым и приветливым человеком.

"Очень жаль, потому что он был явно талантливым человеком. Вызывал у меня симпатию как профессионал", — сказал Баринов в беседе с телеканалом "360".

Он отметил, что у него не было дружеских отношений с Гришечкиным, но актёр всегда вызывал хорошие эмоции при встрече. Такое же мнение выразила и Анна Фроловцева.

"Всегда очень жалко и обидно. Но что сделаешь? Так устроена наша жизнь. Мы ничего не можем с этим сделать. Очень жалко, хорошим был", — подчеркнула она.

Звезда сериала "Солдаты" умер спустя пять лет после похорон жены

Звезда сериала "Солдаты" умер спустя пять лет после похорон жены

Напомним, о смерти звезды сериала "Солдаты", актёра Вячеслава Гришечкина стало известно 16 сентября. Пять лет назад у него умерла жена, после этого трагического события артист очень страдал, у него ухудшилось здоровье. Предварительно, Гришечкин умер из-за сердечного приступа.

Обложка ©

ТАСС / Юрий Самолыго

Илья Суриков
  • Новости
  • Знаменитости
  • Утраты
  • Поп-культура и Развлечения
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров