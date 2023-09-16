Актёры Баринов и Фроловцева назвали умершего Гришечкина талантливым человеком
Российские артисты Валерий Баринов и Анна Фроловцева рассказали, что скончавшийся актёр Вячеслав Гришечкин был талантливым и приветливым человеком.
"Очень жаль, потому что он был явно талантливым человеком. Вызывал у меня симпатию как профессионал", — сказал Баринов в беседе с телеканалом "360".
Он отметил, что у него не было дружеских отношений с Гришечкиным, но актёр всегда вызывал хорошие эмоции при встрече. Такое же мнение выразила и Анна Фроловцева.
"Всегда очень жалко и обидно. Но что сделаешь? Так устроена наша жизнь. Мы ничего не можем с этим сделать. Очень жалко, хорошим был", — подчеркнула она.
Напомним, о смерти звезды сериала "Солдаты", актёра Вячеслава Гришечкина стало известно 16 сентября. Пять лет назад у него умерла жена, после этого трагического события артист очень страдал, у него ухудшилось здоровье. Предварительно, Гришечкин умер из-за сердечного приступа.
ТАСС / Юрий Самолыго