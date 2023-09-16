Звезда сериала "Солдаты" умер спустя пять лет после похорон жены
Скончавшийся актёр Вячеслав Гришечкин лишь на пять лет пережил жену
Российский актёр Вячеслав Гришечкин пережил свою супругу Анну всего на пять лет. В 2017 году она скончалась из-за онкологического заболевания.
Как сообщает kp.ru, после смерти жены артист страдал депрессией. Он винил себя в её гибели. После трагедии актёр долго не показывался на публике, и только год назад Гришечкин начал нормальную жизнь. Но его здоровье к этому моменту сильно ухудшилось.
Напомним, актёр Вячеслав Гришечкин умер в возрасте 61 года. По словам основателя движения "Артисты воинам России" Дианы Бичаровой, неделю назад он попал в больницу из-за проблем с сердцем.
ТАСС / Юрий Самолыго