Звезда сериала "Солдаты" умер спустя пять лет после похорон жены

Российский актёр Вячеслав Гришечкин пережил свою супругу Анну всего на пять лет. В 2017 году она скончалась из-за онкологического заболевания.

Как сообщает kp.ru, после смерти жены артист страдал депрессией. Он винил себя в её гибели. После трагедии актёр долго не показывался на публике, и только год назад Гришечкин начал нормальную жизнь. Но его здоровье к этому моменту сильно ухудшилось.