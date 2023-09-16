Скончался звезда сериала "Солдаты" Вячеслав Гришечкин

Российский актёр театра и кино Вячеслав Гришечкин скончался на 62-м году жизни. Трагическую новость сообщила kp.ru основатель и лидер движения "Артисты воинам России" Диана Бичарова.

По её словам, неделю назад звезда сериала "Солдаты" попал в больницу из-за проблем с сердцем. В последние дни его состояние стало ухудшаться.

"Мы со Славой виделись совсем недавно. Он должен был ехать вместе с нашим движением "Артисты воинам России" на гастроли в Санкт-Петербург. Билеты были куплены, а потом он позвонил и сказал, что не сможет из-за плохого самочувствия. А 15 сентября мне позвонил уже племянник Вячеслава Максим и сообщил, что его больше нет. Не выдержало сердце. Мы все в шоке!", — призналась Бичарова.

Гришечкин снимался в таких фильмах, как "Бригада", "Марш Турецкого — 2", "Каменская", "Охота на Берию" и многих других. Особенно он запомнился российскому зрителю по роли бойкого полковника Староконя в сериале "Солдаты". Также он играл в театре и преподавал актёрское мастерство в университете "Синергия". Артист кроме прочего состоял в благотворительном движении "Артисты воинам России" (при поддержке Минобороны), в рамках которого выступал в военных частях.