Актёр из "Возвращения Мухтара" и "Мажора" Юрий Потапенко умер в возрасте 58 лет
Украинский и российский актёр Юрий Потапенко, снимавшийся в сериале "Возвращение Мухтара", скончался в возрасте 58 лет. Печальную новость о кончине артиста сообщили в пресс-службе киевского "Молодого театра".
"Отошёл в вечность актёр "Молодого театра" Юрий Потапенко", — сказано в сообщении театра.
Известно, что в последнее время актёр жаловался на боль в сердце. Потапенко окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени И.К. Карпенко-Карого. Он снимался в таких фильмах и сериалах, как "Возвращение Мухтара", "Мажор", "Утёсов. Песня длиною в жизнь" и других.
Ранее Лайф писал, что солист оперной труппы Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) Максим Пастер умер на 48-м году жизни. Он ушёл из жизни в пятницу, 1 сентября, находясь в отпуске.