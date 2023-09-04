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4 сентября, 07:39
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Актёр из "Возвращения Мухтара" и "Мажора" Юрий Потапенко умер в возрасте 58 лет

Украинский и российский актёр Юрий Потапенко, снимавшийся в сериале "Возвращение Мухтара", скончался в возрасте 58 лет. Печальную новость о кончине артиста сообщили в пресс-службе киевского "Молодого театра".

"Отошёл в вечность актёр "Молодого театра" Юрий Потапенко", — сказано в сообщении театра.

Известно, что в последнее время актёр жаловался на боль в сердце. Потапенко окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени И.К. Карпенко-Карого. Он снимался в таких фильмах и сериалах, как "Возвращение Мухтара", "Мажор", "Утёсов. Песня длиною в жизнь" и других.

Актёр фильма "Солнцепёк" Кирилл Ильин умер в 32 года

Актёр фильма "Солнцепёк" Кирилл Ильин умер в 32 года

Ранее Лайф писал, что солист оперной труппы Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) Максим Пастер умер на 48-м году жизни. Он ушёл из жизни в пятницу, 1 сентября, находясь в отпуске.

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YouTube / Дмитрий Притула

Иван Косицын
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