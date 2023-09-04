Актёр из "Возвращения Мухтара" и "Мажора" Юрий Потапенко умер в возрасте 58 лет

Украинский и российский актёр Юрий Потапенко, снимавшийся в сериале "Возвращение Мухтара", скончался в возрасте 58 лет. Печальную новость о кончине артиста сообщили в пресс-службе киевского "Молодого театра".

"Отошёл в вечность актёр "Молодого театра" Юрий Потапенко", — сказано в сообщении театра.

Известно, что в последнее время актёр жаловался на боль в сердце. Потапенко окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени И.К. Карпенко-Карого. Он снимался в таких фильмах и сериалах, как "Возвращение Мухтара", "Мажор", "Утёсов. Песня длиною в жизнь" и других.