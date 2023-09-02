Актёр фильма "Солнцепёк" Кирилл Ильин умер в 32 года

Кирилл Ильин родился 28 июня 1991 года в Иркутске. Актёр снялся во многих российских фильмах и сериалах, включая "Морские дьяволы. Рубежи Родины", "Закрытый сезон", "Хороший день", "Казанова" и "Солнцепёк".

Ранее стало известно о смерти актёра Алексея Янина, запомнившегося ролями в фильмах "Судья", "Клуб" и "Все мужики сво...". Ему было 40 лет, в последние годы он боролся с последствиями инсульта. Накануне Янин был экстренно госпитализирован, у него случился судорожный припадок и приступ эпилепсии. Врачи делали всё возможное, однако спасти его не удалось.