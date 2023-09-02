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2 сентября, 16:02

Актёр фильма "Солнцепёк" Кирилл Ильин умер в 32 года

<p>Кирилл Ильин. Обложка. Кадр © "Хороший день". Режиссёр Сергей Швыдкой, сценаристы Юлия Иванова (V), Дарья Ткачёва /<a href="https://www.kinopoisk.ru/film/1286555/?utm_referrer=www.google.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Kinopoisk.ru</a></p>

Кирилл Ильин. Обложка. Кадр © "Хороший день". Режиссёр Сергей Швыдкой, сценаристы Юлия Иванова (V), Дарья Ткачёва / Kinopoisk.ru

Российский актёр Кирилл Ильин умер на 33-м году жизни. Сообщение о его смерти появилось на сайте агрегатора kino-teatr.ru.

Согласно сведениям агрегатора, Ильин скончался ещё 24 августа. Причина его смерти не приводится.

Кирилл Ильин родился 28 июня 1991 года в Иркутске. Актёр снялся во многих российских фильмах и сериалах, включая "Морские дьяволы. Рубежи Родины", "Закрытый сезон", "Хороший день", "Казанова" и "Солнцепёк".

Солист Большого театра Максим Пастер умер в 47 лет

Солист Большого театра Максим Пастер умер в 47 лет

Ранее стало известно о смерти актёра Алексея Янина, запомнившегося ролями в фильмах "Судья", "Клуб" и "Все мужики сво...". Ему было 40 лет, в последние годы он боролся с последствиями инсульта. Накануне Янин был экстренно госпитализирован, у него случился судорожный припадок и приступ эпилепсии. Врачи делали всё возможное, однако спасти его не удалось.

Андрей Бражников
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