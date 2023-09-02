Актёр фильма "Солнцепёк" Кирилл Ильин умер в 32 года
Кирилл Ильин. Обложка. Кадр © "Хороший день". Режиссёр Сергей Швыдкой, сценаристы Юлия Иванова (V), Дарья Ткачёва / Kinopoisk.ru
Российский актёр Кирилл Ильин умер на 33-м году жизни. Сообщение о его смерти появилось на сайте агрегатора kino-teatr.ru.
Согласно сведениям агрегатора, Ильин скончался ещё 24 августа. Причина его смерти не приводится.
Кирилл Ильин родился 28 июня 1991 года в Иркутске. Актёр снялся во многих российских фильмах и сериалах, включая "Морские дьяволы. Рубежи Родины", "Закрытый сезон", "Хороший день", "Казанова" и "Солнцепёк".
Ранее стало известно о смерти актёра Алексея Янина, запомнившегося ролями в фильмах "Судья", "Клуб" и "Все мужики сво...". Ему было 40 лет, в последние годы он боролся с последствиями инсульта. Накануне Янин был экстренно госпитализирован, у него случился судорожный припадок и приступ эпилепсии. Врачи делали всё возможное, однако спасти его не удалось.