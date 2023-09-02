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2 сентября, 15:35
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Солист Большого театра Максим Пастер умер в 47 лет

<p>Максим Пастер. Обложка © <a href="https://bolshoi.ru/persons/pastermaksim" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба ГАБТ</a></p>

Максим Пастер. Обложка © Пресс-служба ГАБТ

Солист оперной труппы Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) Максим Пастер умер на 48-м году жизни, сообщили в пресс-службе ГАБТ. Он ушёл из жизни в пятницу, находясь в отпуске.

"Находясь в отпуске в Махачкале, скоропостижно скончался солист оперной труппы Максим Пастер, любимец публики, артист с выразительным голосом и яркой актёрской харизмой. Коллектив и руководство Большого театра скорбят и выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного", говорится в опубликованном сообщении.

Там добавили, что с большой долей вероятности церемония прощания с артистом пройдёт 6 сентября. Окончательные дата и место будут сообщены позже.

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Матвей Константинов
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