Солист Большого театра Максим Пастер умер в 47 лет

Солист оперной труппы Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) Максим Пастер умер на 48-м году жизни, сообщили в пресс-службе ГАБТ. Он ушёл из жизни в пятницу, находясь в отпуске.

"Находясь в отпуске в Махачкале, скоропостижно скончался солист оперной труппы Максим Пастер, любимец публики, артист с выразительным голосом и яркой актёрской харизмой. Коллектив и руководство Большого театра скорбят и выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного", — говорится в опубликованном сообщении.

Там добавили, что с большой долей вероятности церемония прощания с артистом пройдёт 6 сентября. Окончательные дата и место будут сообщены позже.