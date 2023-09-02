Популярная аргентинская актриса умерла в 43 года из-за последствий неудачной пластики

Популярная аргентинская модель, ведущая и актриса реалити-шоу Сильвина Луна умерла в возрасте 43 лет из-за осложнений после неудачной пластической операции. Об этом сообщает издание Buenos Aires Times.

Луна скончалась в четверг, 31 августа, в одной из больниц Буэнос-Айреса, где провела 79 дней. Её госпитализировали 13 июня с гиперкальциемией, приведшей к острой почечной недостаточности. Звезда нуждалась в пересадке почки и проходила три сеанса диализа в неделю, чтобы выжить. Трансплантации помешало появление бактерий, с которыми её организм не мог бороться.

Проблемы со здоровьем у женщины начались из-за неудачной пластической операции, проведённой ещё в 2010 году. Ситуацию усугубили и осложнения после перенесённого коронавируса. Когда стало ясно, что спасти Луну невозможно, родственники решили отключить её от аппарата жизнеобеспечения. Как пишет издание, против пластического хирурга, который проводил операцию в 2010 году, возбуждено множество исков, в том числе людьми из шоу-бизнеса.