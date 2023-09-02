Актриса Людмила Мелешко скончалась в 64-летнем возрасте
Людмила Мелешко в фильме "Как я был вундеркиндом". Обложка © "Кино-театр.ру"
Советская и российская актриса Людмила Мелешко скончалась на 65-м году жизни. Известной по сериалу "Каменская-2" артистки не стало 31 августа, сообщил портал "Кино-театр.ру".
В настоящий момент информация о причинах смерти знаменитости отсутствует. Известно, что последние годы жизни Мелешко провела во Франции.
Популярность пришла к актрисе после исполнения роли учительницы музыки в фильме "Как я был вундеркиндом" 1983 года. За время карьеры знаменитость поучаствовала в создании ещё четырёх кинопроектов, таких как "Половодье", "Культпоход в театр", "Каменская-2" и "Тёмная ночь". Съёмки в работе Дмитрия Астрахана стали для Мелешко последними.
Напомним, что 26 августа не стало ещё одного известного деятеля российского киноискусства. Речь идёт о режиссёре Глебе Панфилове, который умер в возрасте 89 лет. Незадолго до смерти народный артист перенёс инсульт, после которого долго восстанавливался.