Актриса Людмила Мелешко скончалась в 64-летнем возрасте

Советская и российская актриса Людмила Мелешко скончалась на 65-м году жизни. Известной по сериалу "Каменская-2" артистки не стало 31 августа, сообщил портал "Кино-театр.ру".

Популярность пришла к актрисе после исполнения роли учительницы музыки в фильме "Как я был вундеркиндом" 1983 года. За время карьеры знаменитость поучаствовала в создании ещё четырёх кинопроектов, таких как "Половодье", "Культпоход в театр", "Каменская-2" и "Тёмная ночь". Съёмки в работе Дмитрия Астрахана стали для Мелешко последними.