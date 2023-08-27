Умерла актриса Арлин Соркин, озвучивавшая Харли Квинн

В возрасте 67 лет умерла американская актриса Арлин Соркин, озвучившая персонажа комиксов DC Харли Квинн. Об этом пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на источники.

По данным издания, она скончалась в четверг, 24 августа. Причиной называется продолжительная болезнь, из-за которой актриса в последние годы отошла от профессиональной деятельности. Соркин озвучивала Харли Квинн в мультсериалах "Бэтмен", "Новые приключения Бэтмена", "Лига справедливости", а также полнометражных мультфильмах "Бэтмен и Супермен" и "Бэтмен будущего: Возвращение Джокера". Кроме того, актриса снималась в сериалах "Дни нашей жизни", "Фрейзер", "Детектив Майк Хаммер".