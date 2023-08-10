Умер канадский певец и гитарист, автор музыки к фильмам Скорсезе Робби Робертсон

На 81-м году жизни после продолжительной болезни ушёл из жизни канадский певец, гитарист и автор песен группы The Band Робби Робертсон. Об этом сообщил журнал Variety со ссылкой на менеджера музыканта.

Робертсон родился 5 июля 1943 года в Торонто. Он прославился песнями, написанными для The Band, в частности The Weight, Up on Cripple Creek, The Night They Drove Old Dixie Down. Его история с группой запечатлена в документальном фильме 2019 года "Когда-то были братьями". В 1994 году музыканты вошли в Зал славы рок-н-ролла.

Также Робертсон был гитаристом Боба Дилана в его мировом туре 1966-го. В течение 55 лет в качестве композитора, музыкального руководителя и музыкального продюсера сотрудничал с режиссёром Мартином Скорсезе — например, он работал над такими фильмами, как "Бешеный бык", "Банды Нью-Йорка", "Отступники", "Остров проклятых", "Волк с Уолл-стрит", "Молчание", "Ирландец" и "Убийцы цветочной луны".