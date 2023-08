Умер канадский певец и гитарист, автор музыки к фильмам Скорсезе Робби Робертсон

Робертсон родился 5 июля 1943 года в Торонто. Он прославился песнями, написанными для The Band, в частности The Weight, Up on Cripple Creek, The Night They Drove Old Dixie Down. Его история с группой запечатлена в документальном фильме 2019 года "Когда-то были братьями". В 1994 году музыканты вошли в Зал славы рок-н-ролла.