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9 августа, 17:08

Умер художник и автор культовых обложек для Sex Pistols

Умер британский художник Джейми Рид, создавший обложки альбомов Sex Pistols

<p>Британский художник Джейми Рид. Фото © Twitter / JamieReidAHS</p>

Британский художник Джейми Рид. Фото © Twitter / JamieReidAHS

Скончался 76-летний британский художник Джейми Рид, который обрёл мировую популярность после создания обложек для альбомов английской панк-группы Sex Pistols. Об этом пишет Би-би-си, ссылаясь на заявление галереи John Marchant Gallery в Брайтоне.

"С грустью мы сообщаем об уходе из жизни Джейми Макгрегора Рида (16 января 1947 – 8 августа 2023). Артист, бунтарь, анархист, панк, хиппи, мятежник и романтик", — указано в тексте.

Фото © Wikipedia / Sex Pistols

Фото © Wikipedia / Sex Pistols

Рид родился в Лондоне, где получил художественное образование. Ему повезло завязать знакомство с будущим менеджером Sex Pistols Малкольмом Маклареном. Самой эпатажной работой художника стала обложка к синглу God Save the Queen в 1977 году, где Елизавета II представлена с булавкой, сжимающей рот, и подписью: "Боже, храни королеву. Она не человек". У Рида остались дочь и внучка.

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Татьяна Миссуми
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