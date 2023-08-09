Умер художник и автор культовых обложек для Sex Pistols
Умер британский художник Джейми Рид, создавший обложки альбомов Sex Pistols
Британский художник Джейми Рид. Фото © Twitter / JamieReidAHS
Скончался 76-летний британский художник Джейми Рид, который обрёл мировую популярность после создания обложек для альбомов английской панк-группы Sex Pistols. Об этом пишет Би-би-си, ссылаясь на заявление галереи John Marchant Gallery в Брайтоне.
"С грустью мы сообщаем об уходе из жизни Джейми Макгрегора Рида (16 января 1947 – 8 августа 2023). Артист, бунтарь, анархист, панк, хиппи, мятежник и романтик", — указано в тексте.
Фото © Wikipedia / Sex Pistols
Рид родился в Лондоне, где получил художественное образование. Ему повезло завязать знакомство с будущим менеджером Sex Pistols Малкольмом Маклареном. Самой эпатажной работой художника стала обложка к синглу God Save the Queen в 1977 году, где Елизавета II представлена с булавкой, сжимающей рот, и подписью: "Боже, храни королеву. Она не человек". У Рида остались дочь и внучка.
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