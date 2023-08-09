История смерти: Почему муж певицы Натали не смог за два года оправиться от ковида
Брат Натали заявил, что муж певицы умер из-за разрушения нервной системы ковидом
Певица Натали с мужем Александром Рудиным. Обложка © VK / Певица Натали •Официальное сообщество•
Ковид разрушил центральную нервную систему супруга певицы Натали Александра Рудина. Об этом рассказал родной брат певицы Антон Миняев, занимавшийся ранее музыкальным творчеством под псевдонимом Макс Волга.
"Ковид не щадит никого. В случае Саши — разрушил центральную нервную систему", — объяснил Миняев в беседе с kp.ru.
Музыкант добавил, что супруги посетили многих врачей, а их близкие помогали паре найти хороших специалистов. К сожалению, последствия коронавируса оказались настолько тяжёлыми, что медицина оказалась бессильна.
Миняев упомянул, что Александр горячо любил Натали и делал для неё всё, что в его силах. Они всегда были на связи друг с другом, но работали по отдельности последние пару лет, так как Рудин очень плохо себя чувствовал из-за тяжёлой болезни.
Напомним, что муж певицы Александр Рудин ушёл из жизни 30 июля. По словам исполнительницы, незадолго до смерти её супруг страдал от депрессии после перенесённого ковида.