Певица Натали рассказала о возможных причинах смерти супруга
SHOT: Муж певицы Натали Александр Рудин страдал от депрессии после ковида
Муж известной российской певицы Натали умер из-за осложнений после перенесённого ковида. Подробности кончины музыкального продюсера Александра Рудина в беседе с телеграм-каналом SHOT раскрыла сама исполнительница.
53-летний мужчина переболел коронавирусом ещё два года назад, но всё это время страдал от последствий болезни и депрессии. В последний месяц продюсер стал чувствовать себя лучше, поэтому его смерть для семьи стала неожиданностью. Тело мужчины нашли на козырьке подъезда дома на Беломорской улице. Похороны Рудина пройдут в его родном городе Дзержинске. Отметим, что две недели назад скончался его отец. А в 2020 году отца потеряла и Натали.
Ранее Лайф уже сообщал о том, что умер муж певицы Натали музыкальный продюсер Александр Рудин. Пара прожила в браке счастливые 32 года. Они познакомились на фестивале, где выступала певица.