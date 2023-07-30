Певица Натали рассказала о возможных причинах смерти супруга

53-летний мужчина переболел коронавирусом ещё два года назад, но всё это время страдал от последствий болезни и депрессии. В последний месяц продюсер стал чувствовать себя лучше, поэтому его смерть для семьи стала неожиданностью. Тело мужчины нашли на козырьке подъезда дома на Беломорской улице. Похороны Рудина пройдут в его родном городе Дзержинске. Отметим, что две недели назад скончался его отец. А в 2020 году отца потеряла и Натали.