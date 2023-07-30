Умер муж певицы Натали музыкальный продюсер Александр Рудин

Ушёл из жизни 53-летний супруг российской певицы Натали. Причины смерти музыкального продюсера Александра Рудина не называются, но близкие семьи в беседе с kp.ru рассказали, что мужчина не жаловался на здоровье.

"Наташа и вся её семья просто убиты горем. Александр был главой семьи, они были очень счастливы в браке", — подчеркнули близкие Натали.

Александр Рудин и Натали прожили в браке счастливые 32 года. Вредных привычек у мужа исполнительницы хитов "Ветер с моря дул" и "О боже, какой мужчина" не было. Похороны продюсера пройдут в его родном городе Дзержинске. Причём умер Рудин спустя две недели после смерти отца.

"Только-только семья его (отца Александра. — Прим. Лайфа) похоронила, и вот снова беда", — отметили близкие певицы.

Наталья Миняева (девичья фамилия певицы) и Александр Рудин познакомились на фестивале, где выступала будущая звезда. Услышав, как она поёт, продюсер предложил ей записать песни. Знакомство в дальнейшем переросло в брак, и они поженились, когда Наталье было 17 лет. Расписаться им удалось только после того, как в ЗАГС предоставили липовую справку о беременности певицы. За это Натали долго себя корила. Как рассказали друзья Рудиных, первая её беременность закончилась выкидышем, вторая — замершим плодом и диагнозом "бесплодие". А в 2001 году Натали родила сына Арсения, в 2010-м появился Анатолий, в 2017-м — Евгений. Причём рождение третьего ребёнка певице предсказали участники шоу "Битва экстрасенсов".