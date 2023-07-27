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27 июля, 17:45

Актёр сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия" умер в 47 лет

Умер актёр "Улиц разбитых фонарей" и "Тайн следствия" Бабенко, ему было 47 лет

<p>Андрей Бабенко. Фото © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/48912/foto/i3/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

Андрей Бабенко. Фото © kino-teatr.ru

Известный российский актёр театра, кино и ТВ Андрей Бабенко, на счету которого более 110 фильмов и сериалов, умер в возрасте 47 лет. Судя по сведениям портала kino-teatr.ru, звезды "Улиц разбитых фонарей" и "Тайн следствия" не стало ещё 24 июля.

О причинах смерти артиста не сообщается. Он особо запомнился зрителям по ролям в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Опера: Хроники убойного отдела", "Клиника", "Морские дьяволы", "Тайны следствия", "Литейный", "Невский", "Агент особого назначения", "Крылья империи".

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Андрей Бражников
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