Актёр сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия" умер в 47 лет

Известный российский актёр театра, кино и ТВ Андрей Бабенко, на счету которого более 110 фильмов и сериалов, умер в возрасте 47 лет. Судя по сведениям портала kino-teatr.ru, звезды "Улиц разбитых фонарей" и "Тайн следствия" не стало ещё 24 июля.

О причинах смерти артиста не сообщается. Он особо запомнился зрителям по ролям в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Опера: Хроники убойного отдела", "Клиника", "Морские дьяволы", "Тайны следствия", "Литейный", "Невский", "Агент особого назначения", "Крылья империи".