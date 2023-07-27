Актёр сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия" умер в 47 лет
Умер актёр "Улиц разбитых фонарей" и "Тайн следствия" Бабенко, ему было 47 лет
Андрей Бабенко. Фото © kino-teatr.ru
Известный российский актёр театра, кино и ТВ Андрей Бабенко, на счету которого более 110 фильмов и сериалов, умер в возрасте 47 лет. Судя по сведениям портала kino-teatr.ru, звезды "Улиц разбитых фонарей" и "Тайн следствия" не стало ещё 24 июля.
О причинах смерти артиста не сообщается. Он особо запомнился зрителям по ролям в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Опера: Хроники убойного отдела", "Клиника", "Морские дьяволы", "Тайны следствия", "Литейный", "Невский", "Агент особого назначения", "Крылья империи".
Ранее скончалась народная артистка России, актриса театра и кино Нина Дробышева. Об утрате сообщил в четверг театр Моссовета, где она служила с 1962 года. Нине Ивановне было 84 года. О прощании с ней труппа пообещала сообщить дополнительно.