Легендарная певица Шинейд О'Коннор умерла, посвятив душераздирающий пост погибшему сыну

Известная на весь мир ирландская певица и композитор Шинейд О'Коннор скончалась в возрасте 56 лет. Печальное известие сообщает The Irish Times без объяснения причин.

Последний пост в "Твиттере" Шинейд опубликовала 17 июля 2023 года. Она выложила архивную фотографию с маленьким Шейном, совершившим самоубийство, и написала, что он "живёт с ней как ночное создание". Певица назвала сына "любовью всей жизни, светильником души".