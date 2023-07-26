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26 июля, 17:57

Легендарная певица Шинейд О'Коннор умерла, посвятив душераздирающий пост погибшему сыну

Известная ирландская певица Шинейд О'Коннор скончалась в возрасте 56 лет

<p>Певица Шинейд О&#x27;Коннор. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%E2%80%99%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%80,_%D0%A8%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%B4" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Pymouss" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Pymouss</a>.</p>

Певица Шинейд О'Коннор. Фото © Wikipedia / Pymouss.

Известная на весь мир ирландская певица и композитор Шинейд О'Коннор скончалась в возрасте 56 лет. Печальное известие сообщает The Irish Times без объяснения причин.

Последний пост в "Твиттере" Шинейд опубликовала 17 июля 2023 года. Она выложила архивную фотографию с маленьким Шейном, совершившим самоубийство, и написала, что он "живёт с ней как ночное создание". Певица назвала сына "любовью всей жизни, светильником души".

Шейн погиб в прошлом году. Артистку серьёзно подкосила его гибель. На похороны Шейна она облачилась в ярко-розовый костюм — худи и безразмерные штаны. Это была его просьба.

17-летний сын ирландской певицы Шинейд О’Коннор покончил с собой

17-летний сын ирландской певицы Шинейд О’Коннор покончил с собой

Андрей Бражников
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