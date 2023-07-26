Легендарная певица Шинейд О'Коннор умерла, посвятив душераздирающий пост погибшему сыну
Известная ирландская певица Шинейд О'Коннор скончалась в возрасте 56 лет
Известная на весь мир ирландская певица и композитор Шинейд О'Коннор скончалась в возрасте 56 лет. Печальное известие сообщает The Irish Times без объяснения причин.
Последний пост в "Твиттере" Шинейд опубликовала 17 июля 2023 года. Она выложила архивную фотографию с маленьким Шейном, совершившим самоубийство, и написала, что он "живёт с ней как ночное создание". Певица назвала сына "любовью всей жизни, светильником души".
Шейн погиб в прошлом году. Артистку серьёзно подкосила его гибель. На похороны Шейна она облачилась в ярко-розовый костюм — худи и безразмерные штаны. Это была его просьба.