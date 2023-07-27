Умерла звезда Театра Моссовета Нина Дробышева
Нина Дробышева много играла в театре и снялась в картине Григория Чухрая "Чистое небо". Фото © сайт театра Моссовета
Скончалась народная артистка России, актриса театра и кино Нина Дробышева. Об утрате сообщил в четверг театр Моссовета, где она служила с 1962 года. Нине Ивановне было 84 года. О прощании с ней труппа пообещала сообщить дополнительно.
Нина Дробышева сыграла в театре десятки блистательных ролей, в том числе перевоплотилась в Эдит Пиаф в одноимённом спектакле, поставленном Борисом Щедриным по пьесе Виктора Легентова. А её триумфальной ролью в кино стала роль Саши Львовой в фильме Григория Чухрая "Чистое небо".
Ранее Лайф сообщал, что умерла актриса Лариса Маршалова, известная по роли в сериале "Каменская". Ей было 44 года. Причиной смерти стал разрыв тромба.