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27 июля, 09:47
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Умерла звезда Театра Моссовета Нина Дробышева

<p>Нина Дробышева много играла в театре и снялась в картине Григория Чухрая "Чистое небо". Фото © сайт <a href="https://mossoveta.ru/about/news/2023/35907/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">театра Моссовета</a></p>

Нина Дробышева много играла в театре и снялась в картине Григория Чухрая "Чистое небо". Фото © сайт театра Моссовета

Скончалась народная артистка России, актриса театра и кино Нина Дробышева. Об утрате сообщил в четверг театр Моссовета, где она служила с 1962 года. Нине Ивановне было 84 года. О прощании с ней труппа пообещала сообщить дополнительно.

Нина Дробышева сыграла в театре десятки блистательных ролей, в том числе перевоплотилась в Эдит Пиаф в одноимённом спектакле, поставленном Борисом Щедриным по пьесе Виктора Легентова. А её триумфальной ролью в кино стала роль Саши Львовой в фильме Григория Чухрая "Чистое небо".

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Марина Калегина
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