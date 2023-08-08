Аркан Император и сверхзнак: Нумеролог просчитала судьбу певицы Натали после смерти мужа

Внезапная смерть мужа стала для певицы Натали тяжёлым испытанием. Однако звезде не следует опускать руки, так как её ожидает счастливое будущее, заявила нумеролог Ирина Лидерман после анализа сопровождающих знаменитость судьбоносных чисел.

По словам Лидерман, длинный код Натали содержит два нуля. Это свидетельствует о том, что в жизни певицы должны произойти два резких перехода. 2023 год пройдёт для звезды под лозунгом нестабильности, которую предрекает цифра пять в числовом раскладе, а 2024-й принесёт исполнительнице лишь процветание.

"Посмотрим на период силы Натали. Он идёт как раз сейчас и будет длиться примерно до 50–53 лет. Цифра, которая сопровождает певицу — шесть. Это про семейные ценности, при условии, что отработана карма прошлого. В идеале — всё идёт легко", — пояснила специалист порталу "Страсти".

Таро-нумерология также прочит Натали лишь позитивные моменты. Аркан Император говорит о силе и ответственности знаменитости, а влияние мощного аркана Отшельника побуждает её и дальше заниматься музыкой, пояснила Лидерман. А также у исполнительницы есть сверхзнак — 197, который говорит о том, что по жизни нужно найти работу и вкладывать в неё душу, это основа благополучия.

"Натали ожидает светлое будущее, несмотря на трагические события настоящего. Важно только не упустить время для духовного роста, быть терпимой с близкими, стать настоящей главой семьи и вести её к процветанию, не создавать любовные треугольники и не зацикливаться на чём-то одном", — заключила Лидерман.