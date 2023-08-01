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1 августа, 17:03

Врач назвал симптомы постковидной депрессии, которая сгубила мужа певицы Натали

Психиатр Петелин объяснил опасность депрессии на примере мужа певицы Натали

<p>Певица Натали с мужем Александром Рудиным. Фото © VK / <a href="https://vk.com/photo-765408_457245522" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nataliru_ru</a> / <a href="https://vk.com/nataliru_ru?z=photo-765408_457248795/album-765408_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nataliru_ru</a></p>

Певица Натали с мужем Александром Рудиным. Фото © VK / nataliru_ru / nataliru_ru

Статистика показывает, что у пятой части молодых людей, переболевших ковидом, проявляются симптомы депрессии. Доля взрослых людей уже выше: от 20% до 30%. А среди пожилых людей депрессия на фоне COVID-19 возникает в половине случаев, а свойственные для преклонного возраста когнитивные расстройства её обостряют. От этой болезни на протяжении нескольких лет страдал супруг певицы Натали Александр Рудин, который трагически погиб на днях. Кандидат медицинских наук, врач-психиатр и психотерапевт Дмитрий Петелин объяснил на его примере, как распознать "скрытого убийцу".

"У нас было немало людей с так называемой постковидной депрессией, но я не могу сказать, что они как-то выделялись среди общей картины. Те же симптомы, те же проявления. В целом, депрессия — это очень многоликое, многофакторное заболевание. Связывать его возникновение исключительно с ковидом я бы не стал", объяснил врач в беседе с Kp.ru.

По его словам, роль в появлении недуга могут сыграть наследственность, состояние иммунитета и психики, а по тому, как протекало само заражение коронавирусом, никак нельзя спрогнозировать, наступит ли депрессия. Постковидный вариант в сложности лечения не отличается от обычного, тут всё индивидуально: кого-то получается избавить от этой болезни быстро, а у кого-то уйдут годы на выздоровление, говорит психиатр. Вот только коронавирус и сам по себе вреден для нейронных связок в мозге, препятствует обмену белков и негативно сказывается на выработке серотонина.

Международная классификация болезней содержит в себе признаки депрессии, которые не меняются, вызвана она вирусом ковида или нет:

  • постоянно пониженный уровень настроения;
  • ангедония — снижение способности получать удовольствие и радость.

Есть и дополнительные симптомы, которые могут не проявляться вообще или, наоборот, возникнуть все сразу:

  • Сонливость днём и бессонница ночью;
  • Нарушения аппетита, приводящие к резким изменениям массы тела;
  • Апатия — чувство постоянного недостатка сил;
  • Заторможенность, нерешительность;
  • Постоянная рефлексия негативных моментов и мыслей (руминация);
  • Снижение концентрации внимания и сбои в работе памяти;
  • Отсутствие надежды на будущее и негативная оценка себя и своих заслуг.

Психотерапевт объяснил, что есть особый подвид депрессии, которую называют "улыбающейся". Её куда сложнее распознать, ведь страдающий от неё человек, иногда в силу своих внутренних убеждений, иногда по иным причинам, тщательно скрывает болезнь от окружающих, оставаясь с ней один на один, и может вести активный образ жизни. Такие пациенты обычно не обращаются к врачу, пока не станет совсем невыносимо, надеясь, что всё пройдёт само. Очень хорошо, если близким удаётся заметить странности в поведении и с помощью вопросов понять, что человеку требуется помощь.

Депрессия действительно иногда может исчезнуть даже без медикаментозного лечения, хотя обычно это занимает куда больше времени. Проблема в том, что она может повторяться, набирая силу с каждым возвращением. Некоторые исследования показывают, что затяжная депрессия снижает объём мозга, что отражается на остальных жизненных функциях, резюмировал Петелин.

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"Не умею жить без него": Натали обратилась к поклонникам после смерти мужа

Напомним, муж певицы Натали, музыкальный продюсер Александр Рудин скончался 30 июля. Артистка позже рассказала о возможных причинах трагедии.

Юрий Лысенко
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