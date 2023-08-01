Врач назвал симптомы постковидной депрессии, которая сгубила мужа певицы Натали

Статистика показывает, что у пятой части молодых людей, переболевших ковидом, проявляются симптомы депрессии. Доля взрослых людей уже выше: от 20% до 30%. А среди пожилых людей депрессия на фоне COVID-19 возникает в половине случаев, а свойственные для преклонного возраста когнитивные расстройства её обостряют. От этой болезни на протяжении нескольких лет страдал супруг певицы Натали Александр Рудин, который трагически погиб на днях. Кандидат медицинских наук, врач-психиатр и психотерапевт Дмитрий Петелин объяснил на его примере, как распознать "скрытого убийцу".

"У нас было немало людей с так называемой постковидной депрессией, но я не могу сказать, что они как-то выделялись среди общей картины. Те же симптомы, те же проявления. В целом, депрессия — это очень многоликое, многофакторное заболевание. Связывать его возникновение исключительно с ковидом я бы не стал", — объяснил врач в беседе с Kp.ru.

По его словам, роль в появлении недуга могут сыграть наследственность, состояние иммунитета и психики, а по тому, как протекало само заражение коронавирусом, никак нельзя спрогнозировать, наступит ли депрессия. Постковидный вариант в сложности лечения не отличается от обычного, тут всё индивидуально: кого-то получается избавить от этой болезни быстро, а у кого-то уйдут годы на выздоровление, говорит психиатр. Вот только коронавирус и сам по себе вреден для нейронных связок в мозге, препятствует обмену белков и негативно сказывается на выработке серотонина.

Международная классификация болезней содержит в себе признаки депрессии, которые не меняются, вызвана она вирусом ковида или нет: постоянно пониженный уровень настроения;

ангедония — снижение способности получать удовольствие и радость.

Есть и дополнительные симптомы, которые могут не проявляться вообще или, наоборот, возникнуть все сразу: Сонливость днём и бессонница ночью;

Нарушения аппетита, приводящие к резким изменениям массы тела;

Апатия — чувство постоянного недостатка сил;

Заторможенность, нерешительность;

Постоянная рефлексия негативных моментов и мыслей (руминация);

Снижение концентрации внимания и сбои в работе памяти;

Отсутствие надежды на будущее и негативная оценка себя и своих заслуг.

Психотерапевт объяснил, что есть особый подвид депрессии, которую называют "улыбающейся". Её куда сложнее распознать, ведь страдающий от неё человек, иногда в силу своих внутренних убеждений, иногда по иным причинам, тщательно скрывает болезнь от окружающих, оставаясь с ней один на один, и может вести активный образ жизни. Такие пациенты обычно не обращаются к врачу, пока не станет совсем невыносимо, надеясь, что всё пройдёт само. Очень хорошо, если близким удаётся заметить странности в поведении и с помощью вопросов понять, что человеку требуется помощь.