"Не умею жить без него": Натали обратилась к поклонникам после смерти мужа

Певица Натали впервые после смерти своего мужа Александра Рудина обратилась к поклонникам и заявила, что не прекратит выступать. Она отметила, что в августе было бы 33 года их совместной жизни с супругом.

"Вся моя жизнь — это песня для него и про него. Не умею жить без него пока. Буду учиться. Он подарил мне мою профессию. Он подарил мне вас, а вам — меня. Он подарил мне троих сыновей", — написала певица на своей странице в соцсети.