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31 июля, 12:10

"Не умею жить без него": Натали обратилась к поклонникам после смерти мужа

Певица Натали обратилась к поклонникам после смерти мужа и пообещала выступать

<p>Певица Натали. Фото © Vk / <a href="https://vk.com/photo390197396_457240750?all=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Наталья Рудина</a></p>

Певица Натали. Фото © Vk / Наталья Рудина

Певица Натали впервые после смерти своего мужа Александра Рудина обратилась к поклонникам и заявила, что не прекратит выступать. Она отметила, что в августе было бы 33 года их совместной жизни с супругом.

"Вся моя жизнь — это песня для него и про него. Не умею жить без него пока. Буду учиться. Он подарил мне мою профессию. Он подарил мне вас, а вам — меня. Он подарил мне троих сыновей", — написала певица на своей странице в соцсети.

Артистка заверила, что не прекратит творческую деятельность. По её словам, она продолжит давать концерты: такой была воля супруга. Певица добавила, что музыка была делом всей его жизни.

"Буду петь. Думаю, смогу", — добавила Натали.

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Напомним, муж певицы Натали музыкальный продюсер Александр Рудин скончался 30 июля. Артистка рассказала, что её супруг умер из-за осложнений после перенесённого ковида.

Илья Суриков
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