Российский гандболист Никита Задорожний умер в 27 лет от рака крови

Игрок белгородского гандбольного клуба "Технолог-Спартак" Никита Задорожний скончался в возрасте 27 лет. Причиной смерти молодого спортсмена стал рак крови. Печальную новость сообщил главный тренер команды Сергей Крамской.

В беседе с ТАСС наставник рассказал, что в мае 2022 года Задорожний получил тяжёлую травму колена, которая потребовала операции. Восстановление после неё длилось долго, даже год спустя гандболисту было тяжело участвовать в тренировках.

"В один из дней он мне прислал большое сообщение, в котором сообщил, что не сможет вернуться в гандбол и помогать команде, потому что у него диагностировали рак крови. Это сообщение было как обухом по голове", — отметил главный тренер клуба "Технолог-Спартак".

Также Крамской добавил, что мама спортсмена уже многие годы борется с онкологией. Он предположил, что болезнь передалась гандболисту по наследству. Задорожний достиг наибольших успехов в пляжном гандболе. В 2015 году в составе сборной России он стал победителем молодёжного чемпионата Европы, трижды выигрывал чемпионат страны по пляжному гандболу. В классическом гандболе спортсмен дважды становился победителем Высшей лиги.