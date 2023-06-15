Чемпион России по хоккею Дмитрий Тарасов умер в возрасте 44 лет
Дмитрий Тарасов. Обложка © Пресс-служба ХК "Амур"
Чемпион России по хоккею Дмитрий Тарасов умер в возрасте 44 лет, сообщили в пресс-службе хабаровского "Амура", за который он ранее выступал. Там выразили соболезнования родным и близким спортсмена. Причины кончины не разглашаются.
"Вчера в Хабаровске скоропостижно скончался воспитанник хабаровского "Амура", лидер клуба в чемпионатах страны по количеству проведённых матчей и чемпион России в составе "Салавата Юлаева" Дмитрий Тарасов. Коллектив хоккейного клуба "Амур" и хабаровские болельщики выражают искренние глубочайшие соболезнования родным и близким Дмитрия", — говорится в опубликованном сообщении.
Помимо "Амура" Тарасов играл в московских "Динамо", "Спартаке", новосибирской "Сибири" и уфимском "Салавате Юлаеве". В составе последнего он стал победителем последнего розыгрыша Суперлиги в сезоне 2007/2008.
Лайф писал о смерти олимпийского чемпиона 1980 года в составе сборной СССР по волейболу Вячеслава Зайцева, ему было 70 лет. О кончине спортсмена сообщил его сын.